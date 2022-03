Purim: disfraces, inversión de roles, niños que fuman… ¡oh no!

https://mundo.sputniknews.com/20220316/purim-disfraces-inversion-de-roles-ninos-que-fuman-oh-no-1123179670.html

TEL AVIV (Sputnik) — 16.03.2022

Parte del encanto del carnaval judío o Purim, que comienza el 16 de marzo por la noche y dura 25 horas, es que es tradición invertir el orden conocido de las cosas. Por ejemplo, en algunas escuelas, los niños juegan a ocupar el papel de los maestros, los varones se visten como mujeres y viceversa. Pero cuando el encanto deja de serlo es cuando se ven actitudes muy dañinas protagonizadas por menores. Por ejemplo, la costumbre entre ciertas comunidades ultraortodoxas de dar cigarrillos (y fuego) a los más pequeños.El Ministerio de Sanidad suele criticarlo, pero este año ha emprendido una campaña más ruidosa y visible, advirtiendo que esos niños que fuman en Purim arriesgan ser adictos todas sus vidas.Publicidad adaptadaLa campaña en contra de la práctica de dar tabaco a menores está respaldada por varios rabinos a quienes también escandaliza esta costumbre.La publicidad colocada en calles y medios de comunicación ultraortodoxos (esta comunidad no usa apenas internet, de modo que las redes sociales no son una opción para difundir este mensaje) cita investigaciones científicas que sugieren que uno de cada diez niños que fuman se convirtieron en adictos tras el primer cigarrillo.Uno de los eslóganes dice: "No seas parte del grupo a costa de tu salud".Los textos publicitarios sugieren que a pesar del ambiente festivo y de que la ligereza de la celebración puede hacer sentir que probar un cigarrillo está bien, el hacerlo siendo menor de edad, a pesar de que parece divertido y transgresor, en el espíritu de Purim, tiene implicaciones graves para la salud."Después el primer cigarrillo en Purim, el proceso de la adicción ha comenzado y la gente se arrepiente de aquel momento", dice la campaña.Rabinos en contra, pero…En los últimos años más y más rabinos se han mostrado contrarios a esta práctica e incluso grandes rabinos y autoridades en ley judía se han pronunciado en contra de los niños fumadores en el carnaval.Pero algunos observadores dicen que el mensaje de los rabinos no llega a su público y que la presión gubernamental tiene un éxito muy limitado.A decir de Anshel Shteinz, un fiel de una sinagoga del centro de Tel Aviv, los niños que fuman en Purim están emulando a sus mayores, "y es una costumbre que viene de lejos, porque ahora está menos bien visto fumar, pero en aquel entonces fumar era común y nada reprochable", explicó a Sputnik.Es perturbador ver a niños pequeños sosteniendo un cigarrillo o chupándolo curiosa y desafiadoramente, y mientras el mundo laico se lleva las manos a la cabeza, el mundo ultraortodoxo, si bien no es unánime en defender la práctica, se encoge de hombros.La ultraortodoxa es una comunidad no particularmente heterogénea, pero tiene sus diferencias, principalmente en que algunos de sus integrantes son más cercanos al Estado y al gobierno de Israel y otros viven más alejados del sistema estatal y consideran que el país y sus reglas no les atañen. Consecuentemente este último grupo es el que se ve menos influido por la campaña de salud -por las elecciones políticas, el servicio militar obligatorio en el país, las campañas de vacunación, etcétera- porque las normas que verdaderamente le influyen son las de la comunidad religiosa a la que pertenece. Y si los menores fuman en Purim y los adultos beben alcohol hasta caerse desde el principio de los tiempos, así será este año también.

