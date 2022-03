https://mundo.sputniknews.com/20220316/occidente-hipocrita-ante-ataque-terrorista-de-kiev-a-donetsk-con-misil-tochka-u-1123193731.html

Occidente: hipócrita ante ataque terrorista de Kiev a Donetsk con misil Tochka-U

Occidente: hipócrita ante ataque terrorista de Kiev a Donetsk con misil Tochka-U

16.03.2022

Occidente: hipócrita ante ataque terrorista de Kiev a Donetsk con misil Tochka-U Putin vuelve a explicar los objetivos de Rusia en Ucrania y se refirió a la hipocresía de Occidente con su indiferencia ante el ataque terrorista contra Donetsk. Zelenski, personaje secundario según analista. Conviasa se erige como el gran puente aéreo del turismo ruso hacia Venezuela. Estos y otros temas en Octavo Mandamiento.

Putin vuelve a explicar cuáles son los objetivos de Rusia en UcraniaEl presidente ruso, Vladímir Putin, recalcó que Rusia no tiene la intención de ocupar Ucrania y enfatizó que las fuerzas ucranianas tuvieron la opción de resolver la situación sin acción militar. En este contexto, el mandatario tachó de "atentado terrorista sangriento" el ataque con un misil táctico Tochka-U llevado a cabo este lunes 14 por las fuerzas ucranianas en el centro de Donetsk, donde 23 personas resultaron muertas, y más de 30, heridas.Asimismo, denunció que la comunidad internacional hizo caso omiso al ataque: "Como si no hubiera pasado nada. Precisamente de este modo apartaban su mirada con hipocresía los últimos ocho años, cuando las madres en Donbás enterraban a sus niños, cuando mataban a los ancianos".Conviasa se erige como el gran puente aéreo del turismo ruso hacia VenezuelaLa aerolínea venezolana Conviasa, que "hace un año abrió los vuelos a Rusia", se erige como la gran ventana al Caribe para el turista ruso ante el cierre de los espacios aéreos por parte de una serie de países de Occidente, al gigante euroasiático. Así lo comunicó en exclusiva a Sputnik Eliana Salazar, gerente de Conviasa.Según Salazar, entrevistada en Moscú en el marco de la presente edición de MITT —una de las principales ferias turísticas que se celebran en Rusia—, la aerolínea "ha venido realizando desde hace un tiempo una serie de alianzas comerciales con agencias y turoperadores” rusos para impulsar el flujo turístico hacia la nación caribeña, lográndose despertar un gran interés y demanda por el destino Venezuela en los viajeros rusos.Laboratorios biológicos militares de EEUU: "Afirmo categóricamente que existen en Latinoamérica"El descubrimiento por parte de Rusia de una extensa red de laboratorios biológicos financiados por el Pentágono en Ucrania no causó "ninguna sorpresa" en Percy Alvarado Godoy, exagente de la Seguridad del Estado cubano, gran conocedor de la actividad subversiva de EEUU."Sabido es que EEUU ha montado en diversos países del mundo, laboratorios para la investigación y desarrollo de armas biológicas, sobre todo en aquellos países que son contendientes u opositores a la geopolítica norteamericana”, señaló el experto, al añadir que “estos laboratorios investigan toda una serie de cepas, de virus para adecuarlas a las características propias de cada etnia, de cada una de las personas que se asientan en esos territorios, para hacerlas más vulnerables y adecuar el ataque biológico a las características de cada población".Alvarado Godoy enfatizó que, para instalar estos laboratorios alrededor del mundo, Washington cuenta con "Gobiernos totalmente genuflexos a EEUU", entre ellos, los de Latinoamérica.Crimea, la nueva meca del turismo ruso, recuerda la espeluznante etapa ucranianaEl bloqueo impuesto por Occidente a Rusia lo vivió años antes la península de Crimea, cuyo ejemplo demuestra que las sanciones de EEUU y sus aliados, por muy duras que sean, no son el fin del mundo. Lo dijo a Sputnik Víctor Vesná, director de la turoperadora Tess Tour, con sede en la ciudad Crimea de Simferopol.Vesná respondió a las preguntas de Sputnik en la presente edición de la feria turística internacional MITT, que vuelve a celebrarse por estas fechas en Moscú pese a los intentos de aislar a Rusia.

