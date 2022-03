https://mundo.sputniknews.com/20220316/no-nos-importa-que-todos-nos-amen-se-reduce-el-poder-blando-de-rusia-1123179222.html

"No nos importa que todos nos amen": ¿se reduce el 'poder blando' de Rusia?

Cualquier clasificación de popularidad de los Estados depende de quién hace esta clasificación, afirma Primakov.Anteriormente, la consultora Brand Finance indicó que recientemente el nivel de "poder blando" de Rusia en el mundo se ha reducido drásticamente. Según la empresa, la reputación de la Federación de Rusia ha disminuido un 19% en comparación con el año pasado.El término "poder blando" supone la capacidad de un país por la vía de la atracción o la persuasión. El jefe de Rossotrudnichestvo considera que este término no es del todo correcto."Realmente no me gusta este término: poder blando. Fue inventado por Joseph Nye, un conocido profesor de ciencias políticas, y este término describe, en primer lugar, el impacto que los mismos estadounidenses, europeos y etc., pueden tener en el mundo que los rodea para promover sus valores, influir, capturar nuevos mercados, controlarlos. Después este término se dispersó. Pero no está claro cómo contarlo: ¿en julios, en caballos de fuerza, en dinero gastado? Hay ejemplos cuando se gasta poco dinero, y al mismo tiempo todo funciona bien, pero estas son historias absolutamente de nicho. Me gusta más el término política humanitaria, es un poco más amplio, pero sobre lo mismo, no es poder duro, no son las fuerzas armadas ni la diplomacia", destacó Primakov.También señaló que cualquier clasificación de la popularidad de los Estados o "poder blando" depende de quién hace esta clasificación."¿Cómo se mide esta clasificación de poder blando? Las clasificaciones son diferentes. Esta empresa, Brand Finance, mide el poder blando en función de la imagen del mundo que existe en Occidente, donde no les gusta Rusia... Pero en otros países que son una alternativa a los mil millones de oro: tenemos un apoyo creciente allí, pero ¿cómo podemos contarlo?".

