Los cítricos no son la principal fuente de vitamina C, te contamos cuáles sí

Comer naranja o pomelo para tener más vitamina C es una recomendación de todos los inviernos, con el fin de evitar las gripes por ejemplo. Esta es una vieja receta de nuestras madres o abuelas.La vitamina C actúa como antioxidante en nuestro organismo. Ayuda a proteger las células contra los daños que causan los radicales libres, factor del envejecimiento y que pueden propiciar enfermedades tales como la artritis, la cardiopatía o algún tipo de cáncer.También es importante para el desarrollo y el crecimiento así como para nuestra piel. La dermatóloga Cristina Pascutto, expresidenta de la Sociedad Argentina de Dermatología, derribó algunos mitos en torno a esta vitamina. Por ejemplo, cuáles nos aportan más concentración de este nutriente.En el caso de quienes consumen la vitamina en cápsulas o gotas, ingerirlas en la mañana y en ayunas es lo más apto. Pero si el objetivo es tener una piel "espléndida y brillosa", lo más recomendable es aplicarla en crema. Esto permite, en cuestión de horas, ver los primeros resultados.Sin embargo, el exceso de vitamina C puede generar problemas en la salud. Por eso, es necesario consumirla en su justa medida. Según Pascutto, si bien depende de cada organismo, lo estándar para una persona adulta es ingerir entre 65 y 90 miligramos por día."[En relación con] los antioxidantes, llega un momento en que si los consumís en grandes cantidades comienzan a hacer el efecto contrario: en vez de ayudarte a evitar la oxidación celular, hacen lo contrario", agregó.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

