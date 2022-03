https://mundo.sputniknews.com/20220316/la-aerolinea-a-la-que-el-gobierno-de-mexico-le-hizo-el-fuchi-para-volar-desde-santa-lucia-1123147913.html

La aerolínea a la que el Gobierno de México le hizo el 'fuchi' para volar desde Santa Lucía

La aerolínea a la que el Gobierno de México le hizo el 'fuchi' para volar desde Santa Lucía

De acuerdo con autoridades mexicanas, Intejet no podrá volar desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta que no pague sus adeudos con... 16.03.2022, Sputnik Mundo

Aunque quiera unirse a las aerolíneas que volarán desde Santa Lucía, la empresa Interjet no podrá hacerlo debido a los adeudos que mantiene con su colaboradores e incluso con el Gobierno de México.Si bien las autoridades no obstaculizarán el regreso de la empresa, lo cierto es que no se le permitirá el acceso a la nueva terminal hasta que cubran sus pasivos que suman más de 40.000 millones de pesos (2.000 millones de dólares). "Seamos muy claros; quieren operar, que paguen", dijo el subsecretario de Transportes, Rogelio Jiménez Pons en entrevista con el medio El Financiero sobre la aerolínea que suma 14 meses en huelga y con embargo precautorio. "Nosotros que más quisiéramos que una fuente de trabajo tan importante como fue Interjet se regularizara, pero hay que ser claros, mientras ellos no salgan objetivamente de su precaria situación económica, y no cumplan con sus pagos, no van a poder volar. Le deban a ASA. Hasta no ver, no creer", sentenció el funcionario. Desde el AIFA, a partir de su inauguración el 21 de marzo próximo, volarán cuatro aerolíneas: Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico y Conviasa.

méxico, gobierno de méxico, santa lucía, aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)