"Facebook es una organización terrorista"

La red social anunció que permitirá a sus usuarios llamar a la violencia contra los ciudadanos y los soldados rusos en el contexto de la operación de... 16.03.2022, Sputnik Mundo

Campaña obscena de medios occidentalesEn este sentido, se ha podido ver en canales de televisión de España, que sus noticieros presentan y hablan con absoluta soltura, naturalizándolo, sobre el batallón nazi Azov, y también a los mercenarios extranjeros que se dirigen a Ucrania a enfrentar al Ejército de Rusia.En este sentido, Aguilar observa que "cualquiera que viva en un país occidental, y en España en concreto, se ha podido dar cuenta de que estamos asistiendo a una campaña de propaganda de guerra que es absolutamente obscena".El analista admite que "todos los que conocemos el desarrollo de conflictos sabemos siempre que lógicamente que cada parte utiliza la propaganda a su favor. Eso es lógico y normal, ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Eso no nos debe sorprender. Pero lo que está haciendo Occidente en estos momentos con la cuestión del conflicto en Ucrania, supera todo lo que uno podría imaginar"."Podría citar desde que Meta, es decir, Facebook, permita que se llame a la violencia, al asesinato, lo cual convierte a Facebook en una organización terrorista, una empresa terrorista, desde eso, hasta las noticias en un canal de televisión español, que es como todos, porque el mensaje es uniforme. No hay la más mínima desviación. No distingues los telediarios y los informativos de un canal, de los de otros. Es decir, el mensaje es uniforme, único, dictadura del pensamiento total"."Como es una campaña que ha reventado las mínimas normas, vemos con sorpresa, aunque la sorpresa ya se ha agotado, cómo un canal español —y otros occidentales— presenta con absoluta normalidad lo que no es más que una organización paramilitar terrorista acusada de crímenes de guerra, a la cual se arma, se blanquea en los medios de comunicación occidentales, se oculta su raíz, porque ahora forma parte de la Guardia Nacional, pero forma parte de ella porque así se ha impuesto, y porque lo han impuesto ellos, porque [Volodímir] Zelenski no ha podido con ellos", subraya Aguilar.Blanqueo impensable de nazisEl analista incide en que, tanto del batallón Azov, como de Aidar, como Tornado, son organizaciones paramilitares, pagadas por oligarcas ucranianos, sostenidas por el Estado ucraniano, y amparadas por la OTAN. "Esto es la realidad. Es algo, desde luego que si me lo hubieran dicho hace 2, 5, 10, 15, 20 años, lo consideraríamos como una cosa imposible de suceder. Sucede porque se han superado todas las barreras morales, todas las barreras éticas, todas las barreras mínimas del derecho, y les da igual todo. Es tan criminal la propaganda de eso, como los propios crímenes que cometen estas organizaciones paramilitares", sentencia el experto.

