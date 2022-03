https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-nuevo-aeropuerto-de-santa-lucia-exhibe-el-clasismo-en-mexico-1123134752.html

El nuevo aeropuerto de Santa Lucía exhibe el clasismo en México

américa latina

partido acción nacional (pan)

aeropuerto internacional felipe ángeles (aifa)

méxico

ciudad de méxico

andrés manuel lópez obrador

gobierno de méxico

Convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsable de la obra, la visita familiar al también llamado aeropuerto de Santa Lucía buscaba la promoción de una de las obras emblemas de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.Sin embargo, usuarios de redes sociales y opositores al Gobierno obradorista se burlaron de las personas asistentes a la terminal aérea, que será inaugurada el lunes 21 de marzo, en el aniversario del presidente Benito Juárez. El nuevo aeropuerto se localiza a unos 53 kilómetros al noreste del Centro Histórico de la Ciudad de México.Hubo quienes compararon las formas arquitectónicas del AIFA con la cadena de abarrotes Bodega Aurrerá, una tienda muy popular en México entre las clases sociales con menores ingresos económicos. El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, consideró que, pese a la cercanía de la fecha de inauguración, el nuevo aeropuerto internacional del país latinoamericano no cumple con los aspectos prometidos de infraestructura."En octubre de 2018 López Obrador prometió que en tres años estarían listas dos pistas en Santa Lucía, estaría funcionando el tren México-Toluca… y tres aeropuertos interconectados operando: Benito Juárez, Santa Lucía, Toluca. Cinco meses después sólo hay una pista y mucho show", recriminó el legislador de oposición.El también diputado panista Gabriel Quadri aseguró que será más fácil llegar al aeropuerto de Querétaro desde la Ciudad de México que a la terminal aérea de Santa Lucía.El usuario de Twitter @enriquelopezs11 comparó los acabados del AIFA con una bodega industrial en Sonora."Se renta bodega en zona industrial de Hermosillo, ideal para guardar materiales de construcción, chatarra, desechos tóxicos. ¿Qué? ¿Cómo que esas son las fotos del nuevo aeropuerto de Santa Lucía? ¡Avísenme!", expuso.En tanto, el periodista Ricardo Otero, colaborador de Univisión en Washington DC, cuestionó que en verdad se hayan concentrado más de 25.000 personas en la actividad recreativa del domingo 13 de marzo."Alguien que haya ido al paseo en Santa Lucía, ¿confirma que realmente hubo 25.000 personas ahí? Las imágenes no lo demostraban", consideró.El escritor y periodista Pável Gaona se inconformó con las críticas a la terminal aérea y estimó que no debería ser definitoria la opinión extranjera sobre el aeropuerto."De verdad hay gente que está diciendo que no le gusta el AIFA porque ‘qué vergüenza que sea lo que vean los turistas de nosotros’. No mamen, y luego se quejan de que les digan colonizados. Ay, qué van a decir de nosotros", reviró.

