El juez que lleva caso de magnicidio del presidente de Haití exige ser protegido

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El juez Me Merlan Belabre, designado recientemente para llevar el caso del asesinato del presidente Jovenel Moise en julio pasado... 16.03.2022, Sputnik Mundo

"A más de 10 días de que me encomendaron este expediente [el caso Moise], no se ha tomado ninguna disposición para garantizar mi seguridad y la de mi familia", denunció Belabre en carta citada por el portal informativo AlterPresse.El magistrado señala en particular a la administración del primer ministro, Ariel Henry, y al Consejo Superior de la Judicatura, y responsabilizó al Estado por su seguridad, la de su familia y la de sus colaboradores.Orélien aseguró a inicios de febrero a la cadena estadounidense CNN que Henry está relacionado con los organizadores del asesinato de Moise, perpetrado por un comando paramilitar integrado por mercenarios colombianos, estadounidenses y haitianos.Al menos 40 personas se encuentran detenidas en la Penitenciaría Nacional, sin embargo, la investigación avanza lentamente y no se han formulado cargos contra ninguno de los arrestados en Haití.

