El 'Bronco': buscó la Presidencia de México, propuso amputar manos a los ladrones y ahora está preso

El 'Bronco': buscó la Presidencia de México, propuso amputar manos a los ladrones y ahora está preso

Acusado de haber desviado recursos públicos para su campaña presidencial, señalado por sus comentarios machistas y objeto de burlas por sus polémicos mensajes... 16.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-16T20:34+0000

2022-03-16T20:34+0000

2022-03-16T21:02+0000

américa latina

méxico

sociedad

nuevo león

jaime rodríguez calderón

política

partido revolucionario institucional (pri)

universidad autónoma de nuevo león

Decía André Breton que México es el país más surrealista del mundo. El lugar donde el humor negro encuentra su tierra más fértil. Y es probable que tenga razón. La historia nacional lo demuestra. O al menos no hay otra forma de explicar lo que acaba de suceder con un político al que apodan el Bronco y que buscó llegar a Palacio Nacional en 2018. Cuatro años después de haberse convertido en el primer candidato independiente del país latinoamericano en buscar el poder presidencial, Jaime Rodríguez Calderón está preso en una cárcel del norte de México, acusado de haber desviado recursos públicos para su campaña y de haber utilizado al aparato gubernamental de Nuevo León para recabar firmas falsas.Lo curioso es que, hace casi cuatro años, este mismo personaje propuso un castigo para los corruptos y ladrones: cortarles la mano. Y no hablaba figuradamente. En uno de los debates presidenciales, el Bronco lo dijo con todas sus letras en televisión nacional: "Hay que mochar la mano al que robe en el servicio público". Uno de sus contrincantes era el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El justiciero del norteLa historia de este político mexicano comienza el 28 de diciembre de 1957 en la comunidad norteña y ganadera de Galeana. Criado por un campesino y una ama de casa, Rodríguez Calderón tuvo una juventud humilde, un aspecto que años después le serviría para construirse una narrativa como político independiente, ciudadano, alejado de las mañas y las corruptelas usualmente practicadas por buena parte de la clase política mexicana. Su carrera política la comenzó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de haberse graduado como ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Fue líder del movimiento estudiantil local que se rebeló en contra del alza de las tarifas del transporte público de su estado. Su activismo lo hizo merecedor a un lugar en la Administración del exgobernador priista Alfonso Martínez Domínguez (1979-1985). Sin embargo, el Bronco estuvo muy distante de la imagen de un servidor público de ética y moral incorruptibles. Su comportamiento siempre estuvo impregnado de polémica. Por un lado, pregonaba defender a las clases populares. Por el otro, afirmaba que "a una niña gorda nadie la quiere" y, sin el mayor rubor, afirmaba: "Mi caballo come menos que mi vieja". En abril de 2018, en una entrevista con el diario español El País, declaró: "La gente está hasta la madre de los partidos políticos y yo voy a aprovechar eso". En ese momento, ya era gobernador de Nuevo León, uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de México por su gran actividad industrial y ganadera. ¿Un Trump mexicano?Para escalar en el mundo político, la provocación y la bravata son las mejores armas de este hombre de 64 años. Un arsenal muy similar al que utilizó Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. De hecho, en 2018, en plena promoción electoral, el Bronco elogió al magnate republicano pese a que éste ya había promovido iniciativas en contra de los migrantes mexicanos en suelo estadounidense. Javier Garza Ramos, presidente del Consejo de la organización civil Artículo 19, bautizó al Bronco como el "Trump mexicano" debido a sus intenciones de querer privatizar la información y negarse a anunciar las acciones de su Gobierno a los medios de comunicación. "Recibe un sueldo del erario y su equipo de comunicación social está financiado por recursos públicos... Está demostrando ignorancia de lo que es la función pública", advirtió el experto.El Bronco tiene cinco hijos. Tenía seis, pero uno de ellos, Jaime Lizenco Rodríguez Gutiérrez, falleció en octubre de 2009 en un accidente automovilístico. Sin embargo, el político siempre ha sostenido que su muerte se debió a un ataque del crimen organizado.En sus propias palabrasSputnik recopila algunas de las frases más controversiales que pronunció Jaime Rodríguez Calderón durante su campaña presidencial de 2018. Algunas de ellas acabaron en crisis políticas, aunque muchas más quedaron en el olvido o, simplemente, fueron materia prima de memes y bromas.

méxico, sociedad, nuevo león, jaime rodríguez calderón, política, partido revolucionario institucional (pri), universidad autónoma de nuevo león