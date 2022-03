https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-aborto-legal-incluido-en-texto-constitucional-la-nueva-conquista-del-feminismo-en-chile-1123192810.html

El aborto legal incluido en texto constitucional, la nueva conquista del feminismo en Chile

16.03.2022

La asamblea, que trabaja a toda máquina para cumplir el plazo de entrega de su propuesta constitucional el 4 de julio, acostumbra a quedarse hasta tarde sesionando y la noche del martes 15 de marzo, con 108 votos a favor, 39 en contra y 6 abstención, acogió un artículo que establece que el Estado debe garantizar las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo.Además, se aprobó otro artículo que establece que todas las personas son "titulares de derechos sexuales y reproductivos, que comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, reproducción, el placer y la anticoncepción".El texto que votarán los chilenos en el plebiscito de septiembre de este año para decidir si este reemplazará o no a la actuar carta fundamental redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) contendrá entonces la norma que establece la obligación del Estado en garantizar el derecho al aborto, pero será una ley la que deberá regular los detalles.Si se aprueba la nueva Constitución, serán los parlamentarios quienes deban legislar sobre la manera en que el aborto deberá implementarse, la creación de sistemas de salud adecuados para ello y, eventualmente, la imposición de algunos límites, como la cantidad de semanas de gestación permitida para poder interrumpir un embarazo.Emotivo relatoLoreto Vidal es una de las constituyentes feministas que decidió intervenir con un discurso durante el debate de la normativa. Enseñando una pañoleta verde, símbolo del activismo a favor del aborto libre, la convencional argumentó a favor relatando un triste episodio de su vida.Asimismo, agregó: "Mamita, quiero contarte que después que moriste, Chile se pobló de mujeres valientes. Desde el fondo de mi alma, por la vida de mi madre y a través de su memoria, y en homenaje a las miles de mujeres que hoy no están acá, los invito a votar a favor de esta norma".La potente imagen que cerró el discurso fueron decenas de constituyentes acercándose al escaño de Vidal para apoyarla, contenerla y agradecerle.Maternidad voluntaria y protegidaCientos de líderes feministas y organizaciones pro derechos de las mujeres celebraron la aprobación de la iniciativa, y destacaron también que esta norma nació desde la ciudadanía. #SeráLey, como fue bautizado el proyecto, fue redactado por organizaciones civiles y consiguió entrar al debate constitucional a través de la herramienta de iniciativas populares, siendo la primera propuesta que reunió más de 15.000 firmas ciudadanas."¡Se garantizan nuestros derechos sexuales y reproductivos en el proyecto de nueva Constitución! Histórico para el derecho a decidir de niñas y mujeres. La maternidad será voluntaria y protegida, no obligatoria", escribió en Twitter la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.A su vez, la ministra vocera del Gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo, señaló en la misma red social: "Saludamos el trabajo incansable y responsable de las convencionales feministas que, junto a la fuerza de la marea verde, lograron que nuestros derechos sexuales y reproductivos estén en el borrador final de nueva Constitución". Y agregó: "¡Históricas!".Los que no celebraron fueron los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica. A través de un comunicado, señalaron que la aprobación de la norma fue "un gravísimo atentado a la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales. Una Constitución con una norma sobre aborto libre no podrá ser sentida y asumida como propia por muchos chilenos".Desde la derecha también hubo críticas. "Para muchos de nosotros, religiosos y no religiosos, el niño que está por nacer merece dignidad. Es un ser humano y merece ser respetado en su derecho más básico, que es vivir", dijo el senador de Evolución Política (centroderecha), Felipe Kast por medio de un video subido a sus redes sociales.Desde 2017 el aborto en Chile está permitido en tres causales: peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. Hasta la fecha se han practicado 2.958 interrupciones voluntarias de embarazos bajo alguna de estas tres causales, según cifras oficiales.

