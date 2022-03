EEUU no ve diferencia entre una zona de exclusión aérea humanitaria o militar en Ucrania

https://mundo.sputniknews.com/20220316/eeuu-no-ve-diferencia-entre-una-zona-de-exclusion-aerea-humanitaria-o-militar-en-ucrania-1123202029.html

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no ve ninguna diferencia entre una zona de exclusión del espacio aéreo humanitaria y una militar en Ucrania, declaró la portavoz de... 16.03.2022, Sputnik Mundo

"Ha habido descripciones de ambas en las últimas semanas. Una zona de exclusión aérea humanitaria puede ser una geografía específica o una parte de Ucrania, mientras que una zona de exclusión aérea a veces se refiere a la totalidad del país", dijo la vocera en una rueda de prensa.Desde el punto de vista de la Casa Blanca y de los militares, "no hay diferencia en cuanto a la implementación y el impacto de la escalada" en ambos casos, añadió.Más temprano, el ucraniano Volodímir Zelenski pidió al Congreso de EEUU que si no era posible establecer una zona de exclusión aérea sobre su país, que al menos Washington le enviara sistemas de defensa S-300.El 24 de febrero, Rusia comenzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas de Kiev.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron amplias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.El Ministerio de Defensa ruso dijo que esta operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Por otra parte, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.El 14 de marzo comenzó la cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, que se realiza en modo de videoconferencia.El jefe del comité para asuntos internacionales de la Duma de Estado (cámara baja del parlamento ruso), Leonid Slutski, constató sustanciales avances en el desarrollo de las negociaciones y afirmó que eso podría derivar en la elaboración de una posición coordinada y en la firma de documentos que permitirían disminuir la tensión en el desarrollo de la operación especial y salvar vidas.

