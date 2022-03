https://mundo.sputniknews.com/20220316/donetsk-espera-que-venezuela-cuba-y-nicaragua-reconozcan-las-republicas-de-donbas-1123163705.html

Donetsk espera que Venezuela, Cuba y Nicaragua reconozcan las repúblicas de Donbás

MOSCÚ (Sputnik) — Venezuela, Cuba y Nicaragua tienen la intención de reconocer a las repúblicas de Donbás, afirmó el líder de la República Popular de Donetsk... 16.03.2022, Sputnik Mundo

No obstante, señaló que los esfuerzos de la RPD ahora se centran en la necesidad de "poner fin a la guerra".El 10 de marzo la República de Abjasia estableció relaciones diplomáticas con ambas repúblicas de Donbás mediante el intercambio de notas.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

