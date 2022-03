https://mundo.sputniknews.com/20220316/crimea-la-nueva-meca-del-turismo-ruso-recuerda-la-espeluznante-etapa-ucraniana-1123185432.html

Crimea, la nueva meca del turismo ruso, recuerda la espeluznante etapa ucraniana

Crimea, la nueva meca del turismo ruso, recuerda la espeluznante etapa ucraniana

El bloqueo impuesto por Occidente a Rusia lo vivió años antes la península de Crimea, cuyo ejemplo demuestra que las sanciones de EEUU y sus aliados, por muy... 16.03.2022, Sputnik Mundo

Vesná respondió a las preguntas de Sputnik en la presente edición de la feria turística internacional MITT, que vuelve a celebrarse por estas fechas en Moscú pese a los intentos de aislar a Rusia.—Estimado Víctor, se crearon unas condiciones en las que viajar al extranjero se ha convertido en algo difícil, dado el cierre por Occidente de su espacio aéreo para Rusia, entre otras medidas de presión contra Moscú. ¿Qué oportunidades se abren para la península de Crimea ante este escenario?—Antes que nada, quiero señalar que a Crimea ya le tocó estar en las mismas circunstancias en las que se ha encontrado Rusia en estos momentos. En 2014 vivíamos una situación de extrema incertidumbre, pero creíamos en un futuro mejor, y sí logramos salir adelante. Hoy le toca a Rusia estar en la misma situación y no tengo ni la menor duda de que superaremos todas las trampas. Para dar una idea de lo que nos tocó vivir en Crimea, diría que, por ejemplo, nos quedábamos sin luz y agua del 1 al 10 de diciembre de 2015. Fue muy duro y difícil, pero en ningún momento nos arrepentimos de haber optado estar con Rusia, es decir, ser una región de este país, y creíamos en la capacidad de Rusia de arreglar estas dificultades. Esta confianza nos impedía caer en desesperación, sino que manteníamos la esperanza. Ahora Rusia tampoco tiene que perder su confianza en un futuro mejor, donde la experiencia de Crimea es muy alentadora. ¡Insisto en que saldremos adelante!—Hablando sobre este incidente de diciembre de 2015, ¿se refería usted, obviamente, a uno de los sabotajes del régimen de Kiev?—¡Exacto! Los ucranianos simplemente explotaron las torres de alta tensión que suministraban electricidad a Crimea. Asimismo, cortaron el agua que llegaba a la península desde el territorio de Ucrania, vital para la agricultura de Crimea. Quienes quieran entender como vivíamos, pueden 'desenchufar' sus casas durante 10 días, y tampoco usar agua. Fue lo que nos hizo Ucrania al perpetrar atentados terroristas. Quien nos salvó fue Rusia, y siempre estaremos con Rusia, en las buenas y en las malas, porque nos damos cuenta de que es nuestro único y verdadero amigo.—Como usted sabe, la operación especial rusa en Ucrania permitió desbloquear la llegada de agua a Crimea...—Vuelvo a repetir que es un factor importantísimo para un desarrollo normal de la agricultura local. En lo referente al sector turístico, la escasez de agua, aunque sí golpeaba, pero no tanto. También se lograba abastecer a la población, aunque con interrupciones. En este sentido, nuestra situación es mejor que la de Chipre o Israel, pero, volviendo a la agricultura, Ucrania hizo imposible que pudiéramos autoabastecernos de alimentos. Ahora, cuando Rusia hizo volver el agua a la península, no solamente vamos a poder cubrir nuestras necesidades, sino que también podremos proveer al resto de Rusia de una producción agraria de alta calidad. Así que nos alegra mucho este hecho, que permitirá asimismo impulsar el turismo hacia Crimea.—Hablando sobre turismo, quisiera preguntarle sobre el efecto que tendrá para Crimea la imposibilidad de viajar al extranjero para muchos turistas rusos ante las sanciones de Occidente.—En los últimos años observábamos un auge del turismo procedente del resto de Rusia. Por ejemplo, en 2019 recibimos más turistas que en 2013 cuando formábamos parte de Ucrania. El turismo es un gran motor del desarrollo económico en todo el mundo, y las presentes circunstancias constituyen una gran oportunidad para el desarrollo del turismo interno. Antes, los viajeros rusos dejaban en el exterior, en países como Egipto, Turquía o naciones europeas, alrededor de 40.000 millones de euros anualmente, según estadísticas oficiales. Si ahora al menos un 40-50% de esta suma se reorienta al mercado interno, será un gran soporte para el desarrollo, no sólo de Crimea, sino para el resto de las regiones rusas. Hay que aprovechar este momento al máximo.

