Autogoles de Castillo: presidente de Perú va a Congreso y ofrece discurso plagiado

16.03.2022

El presidente ha cometido de esta manera un acto que se podría calificar de insólito, pero también de incomprensible y, sobre todo, grave para la fama de improvisado para el cargo que la oposición le ha achacado repetidas veces.Castillo está enfrentando un pedido de destitución de parte del parlamento por lo que algunos opositores consideran una "incapacidad moral permanente" suya para ejercer el cargo. Dicha "incapacidad" es una causal de destitución contemplada en la Constitución.Lo que se cree en los círculos políticos de Perú es que el jefe de Estado, viendo que tendrá que enfrentar un juicio político que lo podría sacar del cargo el 28 de marzo, optó por ir al Congreso previamente para exponer las razones por las cuales no debía ser destituido o, dicho de otro modo, pedir al pleno de manera implícita que desistan de su intento por verlo fuera.Esto se escuchó antesDurante el discurso algo sonaba extraño y el programa local La Encerrona, emitido por YouTube cada mañana, reveló lo que muchos intuyeron: el presidente hizo casi la misma alocución que dio su primer ministro cuando acudió hace días, también al pleno, para pedir que este le diera su respaldo al gabinete que preside.Como se ha mostrado en diversos medios locales luego del destape, hay numerosos párrafos enteros que el presidente ha repetido sin decir, desde luego, nada nuevo, sobre todo párrafos en los que expone lo que ha logrado su gobierno en poco más de siete meses de gestión o lo que piensa hacer, al Igual que su primer ministro, sin ni siquiera comas de diferencia.¿Por qué ha cometido una falta tan grosera Castillo? La verdad es que nadie se explica el porqué y ninguna voz del Ejecutivo ha salido a dar una explicación de lo hecho por el presidente.Sin embargo, el primer ministro Torres sí dio alguna pista de lo que podría haber sucedido detrás de la trastada presidencial. En la noche, luego del discurso de Castillo, afirmó que el presidente iba a anunciar ante el pleno la presentación de un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales.El adelanto de elecciones generales, una medida que implica que tanto Ejecutivo y Legislativo cesen sus funciones y asuman nuevos representantes salidos de una nueva elección, era lo de real importancia en el discurso del mandatario, pero desistió.Según Torres, el presidente le dijo "a último minuto" que deseaba dar "un último intento por la concertación en el Congreso" y así optó por descartar el adelanto de elecciones.Si Castillo finalmente no quiso proponer el adelanto de elecciones, nadie entiende cuál fue la necesidad de ofrecer un discurso plagiado o cómo pensó, quizá, que sus adversarios no se darían cuenta de lo que no es una falta legal, pero sí un desatino a todas luces.Puede que la improvisación que tanto acusa la oposición como una defecto de Castillo sea o no sea verdad, pero repetir un discurso plagiado es abrirse innecesariamente un flanco de ataque, o quizá, como también se ha sugerido antes, el mayor enemigo del presidente sea él mismo.

