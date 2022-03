https://mundo.sputniknews.com/20220316/amlo-soy-seguidor-de-leon-tolstoi-solo-siendo-buenos-podemos-ser-felices-1123171583.html

AMLO: "Soy seguidor de León Tolstói, sólo siendo buenos podemos ser felices"

AMLO: "Soy seguidor de León Tolstói, sólo siendo buenos podemos ser felices"

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador se declaró lector del escritor ruso León Tolstói. Esto fue lo que aprendió del autor de 'Ana Karenina'... 16.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-16T14:42+0000

2022-03-16T14:42+0000

2022-03-16T14:42+0000

américa latina

méxico

león tolstói

🎭 arte y cultura

andrés manuel lópez obrador

literatura

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1122195603_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_553d2c4d2918168507848bf81b1cdbc6.jpg

El 16 de marzo, un periodista le preguntó al mandatario mexicano qué había escrito en su testamento político, un documento que se elaboró durante el proceso de cateterismo cardiaco al cual fue sometido el presidente en enero pasado. López Obrador respondió que, en ese testamento, no hay nada sobre bienes materiales, ya que, dijo, su interés por la acumulación y el dinero es prácticamente nulo. Fue en ese momento cuando habló sobre el novelista ruso, uno de los autores más reconocidos de la literatura universal. "Ya tenía escrito lo que deseo y no tiene que ver con bienes materiales porque no poseo bienes materiales. No me importa el dinero. Tengo ingresos para lo básico y soy feliz. También he aclarado que no todo el que tiene es malvado. Son concepciones que se tienen: hay gente que ansía, hasta de manera enfermiza, el dinero", agregó el presidente de la República. No es la primera vez que López Obrador habla sobre el autor de Guerra y paz (1867). Hace casi dos años, el 30 de abril de 2020, con motivo del Día del Niño, el mandatario y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recomendaron y leyeron un cuento de León Tolstói para mostrar a los pequeños que el dinero no es necesariamente el camino a la dicha, la dignidad o la felicidad. "Tolstoi tiene muchas enseñanzas para todos; se acuerdan ustedes, yo creo que todavía sus abuelitos recomiendan que hay que hacer bien sin mirar a quién. Tolstói, por ejemplo, decía que sólo siendo buenos podemos ser felices, y a mí me gusta mucho eso, que podamos definir qué es la felicidad, porque no es tener dinero, cosas materiales, comprar camisas, vestidos de marca. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia y estar bien con el prójimo", aseguró el presidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220315/la-iniciativa-mexicana-de-divulgacion-de-la-lectura-que-se-niega-a-censurar-a-escritores-rusos-1123129919.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, león tolstói, 🎭 arte y cultura, andrés manuel lópez obrador, literatura, rusia