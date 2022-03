https://mundo.sputniknews.com/20220315/rusia-entierra-la-hegemonia-de-occidente-1123082493.html

Rusia entierra la hegemonía de Occidente

Rusia entierra la hegemonía de Occidente

"Por primera vez, por lo menos desde la disolución de la Unión Soviética, está habiendo un país que tiene la soberanía y la fuerza militar, económica y... 15.03.2022, Sputnik Mundo

Según Magaña Jattar, maestra en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], la determinación exhibida por Moscú en ponerle coto a la estrategia antirrusa de EEUU y la OTAN en Ucrania, así como la frustración de sus “abusos” en países como Siria, constituye un movimiento tectónico hacia la “multipolaridad”.Un movimiento que es "bueno para el mundo", dado que, “cuando el poder descansa en uno sólo es cuando ocurre el fascismo, el absolutismo, el totalitarismo, y ocurren los abusos".Algo que justamente ha venido sucediendo durante todos los años de la hegemonía occidental, indicó la analista."Un solo actor —básicamente me refiero a EEUU, pero también a otros países europeos imperialistas—, se ha hecho su santa voluntad, por decirlo así: van, destruyen países, ponen presidentes, quitan a otros, hacen golpes de Estado, deciden el rumbo de los acontecimientos. Pero ahora resulta que hay países como Rusia y China que están diciendo: ‘No, tu no vas a definir el rumbo de los acontecimientos de mi país, sino que yo voy a formar parte, porque merezco formar parte’. Y eso no se había visto. Parece que las piezas de ajedrez se están acomodando y estamos viendo actitudes de mucha soberanía y de mucha fuerza, en donde ya no nada más hay un actor, sino muchos. Entonces, empieza esta multipolaridad, se empieza a eliminar el pensamiento único y —yo sí me atrevo a decirlo— el totalitarismo, cuando solamente la visión de Occidente es lo que es y lo correcto, y si esto no es así, entonces, lo demás es incorrecto, lo demás es erróneo, hay que destruirlo. Y ahora resulta que vemos que hay países soberanos que dicen: 'No, la cosa no es así, el mundo no le pertenece nada más a un país, nos pertenece a todos y aquí estamos'", subrayó la analista.Asimismo, ante la desinformación de la prensa dominante, donde en estos momentos Occidente está poniendo toda la carne en el asador para tergiversar la verdad sobre la operación de paz de Rusia en Ucrania, Magaña Jattar insistió en que, “así como hay que cuidar al cuerpo de no meterle comida chatarra, hay que cuidar la mente”."Yo sí creo que la mente debe cuidarse, casi más que el cuerpo, porque, finalmente, es la mente con la que nos enfrentamos al mundo, es con la que lo interpretamos, y si dejemos que sean otros los que nos digan qué pensar, es la ruina para el ser humano", concluyó la analista mexicana.

