https://mundo.sputniknews.com/20220315/robo-de-datos-y-estafas-asi-es-usado-el-conflicto-en-ucrania-en-las-redes-sociales-1123098085.html

Robo de datos y estafas: así es usado el conflicto en Ucrania en las redes sociales

Robo de datos y estafas: así es usado el conflicto en Ucrania en las redes sociales

La empresa de antivirus Avast alertó sobre dos mecanismos que utilizan el conflicto en Ucrania para estafar y robar datos personales. ¿Cómo funcionan? 15.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-15T01:51+0000

2022-03-15T01:51+0000

2022-03-15T01:51+0000

internacional

conflicto en el este de ucrania

ucrania

rusia

redes sociales

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0e/1093826034_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7f41a4a2c013d5ae349c645edbabe4b2.jpg

Con la promesa de que las personas podrán contribuir en ataques contra Rusia, en redes sociales se ha hecho un llamado a ciudadanos comunes y corrientes a volverse hackers; sin embargo, esto podría ser riesgoso para quienes se unan. De acuerdo con la empresa informática Avast, las herramientas que se tienen que descargar para realizar ataques de red distribuidos (DDoS) no son seguras, pues recopilan datos personales como dirección IP y código de país.En su blog, Avast indicó que uno de los programas más usados para estos ataques es disBalancer, el cual lo primero que hace es registrar al usuario y su ubicación derivada de la IP. "Aunque a la gente le puede resultar atractivo unirse a estas fuerzas cibernéticas como una forma de expresar su opinión, sigue siendo un ataque cibernético con todas las consecuencias", indicó. La estafa por medio de Bitcoins Otro mecanismo usada para estafar es por medio de personas que se hacen pasar como ucranianos que piden bitcoins en redes sociales. De acuerdo con Avast, estafadores fingen ser personas que aseguran tener necesidad financiera desesperadamente para robar. "Estos atacantes no operan de manera ética y aprovecharán cualquier oportunidad para obtener dinero", alertó. "En general, recomendamos encarecidamente no enviar dinero directamente a personas desconocidas, especialmente en cualquier forma de criptomoneda, ya que es prácticamente imposible deducir si se trata de una persona necesitada o un estafador", solicitó la empresa de seguridad tecnológica.

https://mundo.sputniknews.com/20220314/efecto-ucrania-asi-aumenta-el-precio-de-los-combustibles-en-america-latina-1123088677.html

https://mundo.sputniknews.com/20220314/elon-musk-desafia-a-un-combate-a-vladimir-putin-por-ucrania-1123095863.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

conflicto en el este de ucrania, ucrania, rusia, redes sociales, seguridad