Perú: el Congreso se prepara a decidir el futuro del presidente

Se admitió la moción para debatir la destitución de Pedro Castillo, quien cumple ocho meses de gestión. En otro orden, el presidente de Ucrania dijo que el país debe aceptar que no entrará en la OTAN. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El lunes 28 de marzo el Congreso de Perú votará sobre la suerte del mandatario, en el cargo desde finales de julio de 2021. Pedro Castillo acudirá al recinto junto a su abogado para dar sus descargos ante las acusaciones el día de la sesión parlamentaria.La demanda fue presentada por las bancadas opositoras de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. La solicitud se basa en la supuesta "incapacidad moral" del mandatario para ejercer el cargo.Se acusa a Castillo de haber mentido ante la Fiscalía por casos de corrupción en su entorno cercano. Y además de haber nombrado como ministros a personas con antecedentes judiciales o con poca preparación.A esto se suma el señalamiento de ser el presunto líder de una "mafia" dentro del Ministerio del Interior.En Perú existe una figura en la Constitución por la cual el Congreso puede requerir la destitución de un presidente y que se utilizó para destituir a los últimos mandatarios Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y Martín Vizcarra (2018-2020).En este caso, el pleno necesitará 87 votos (de un total de 130) para la destitución de Castillo. De acuerdo con Awapara, si el mandatario supera este pedido de vacancia, de todos modos "acusará un golpe fuerte" a su gestión."Esta coalición que lo sostiene, bastante precaria dentro del Parlamento, se vería debilitada. Sobrevivir a esta vacancia [para Castillo] no es salir fortalecido sino haber asestado un segundo proceso en solo ocho meses, dentro de indicios y sombras sobre corrupción y procesos abiertos dentro del Gobierno".El director de Ciencias Políticas destacó además que, en medio de este clima, en Perú "no se saben las prioridades del Gobierno, criticado por sus nombramientos de jerarcas. En general ha habido una pobre elección de funcionarios públicos. Es un Gobierno que ha perdido aprobación popular, además enfrascado en una dura batalla política".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el docente y analista internacional argentino, Alberto Hutschenreuter, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. En tanto el presidente de este país, Volodímir Zelenski, reconoció que la nación debe admitir que no será miembro de la OTAN.Además, profundizamos en la situación de Colombia, donde la coalición de izquierda Pacto Histórico denunció irregularidades en el conteo de votos tras las elecciones legislativas.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

