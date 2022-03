https://mundo.sputniknews.com/20220315/pedro-sanchez-promete-un-aumento-del-gasto-militar-que-no-apoyan-sus-socios-1123127993.html

Pedro Sánchez promete un aumento del gasto militar que no apoyan sus socios

Pedro Sánchez promete un aumento del gasto militar que no apoyan sus socios

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluirán un aumento del... 15.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-15T17:38+0000

2022-03-15T17:38+0000

2022-03-15T17:58+0000

españa

pedro sánchez

💬 opinión y análisis

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106517/77/1065177799_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b3872646a6ba3c69bf240a6e0c68197f.jpg

Por el momento se desconoce cuáles serán los plazos exactos de esa hoja de ruta para llegar al objetivo del 2% del PIB, aunque tras la cumbre europea informal celebrada en Versalles el pasado 11 de marz , Sánchez ya adelantó que España trabaja con el objetivo de "llegar al año 2024 con un gasto por encima del 1,22 o el 1,24% del PIB en Defensa".Un esfuerzo extra de 2.500 millones de eurosSegún las estadísticas de la OTAN, el gasto en Defensa de España en 2021 –incluyendo el coste de las misiones en el exterior— fue de 12.228 millones de euros, el 1,02% del PIB del país, uno de los menores gastos en porcentaje entre los 30 países aliados, solo por delante de Luxemburgo.Tras años compensando la falta de inversión en Defensa con una mayor participación de tropas españolas en las misiones de la OTAN —en Turquía o en Letonia, por ejemplo—, la situación generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania incrementa la presión entre los miembros de la Alianza para aumentar el gasto, lo que en el caso concreto de España empuja al país a un esfuerzo especialmente importante al partir de una posición rezagada.Para llegar a los objetivos de gasto anunciados por Sánchez en 2024, España deberá destinar entre 2.400 y 2.600 millones más a su Defensa en los próximos dos años, un esfuerzo que obligará a Sánchez a hacer ejercicios de equilibrismo a nivel interno.División en la izquierdaMientras sus socios en Bruselas y Washington le apremian a aumentar el gasto militar, la estabilidad del gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez depende de los pactos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con varias fuerzas de izquierdas que se oponen a ello.Sin embargo, el socio de coalición del PSOE, la formación izquierdista Unidas Podemos, no comparte ese entusiasmo por aumentar el gasto militar. Fuentes próximas a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya deslizaron que no aprueban la decisión, aunque puntualizan que la respetan, recordando que las políticas en materia de Defensa quedan fuera de sus competencias.No obstante, miembros de Unidas Podemos sin responsabilidades de gobierno, como su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, sí se pronunciaron públicamente en contra de aumentar el gasto militar."No estamos a favor de aumentar el gasto. No me parece apropiado que el Presupuesto en Defensa sea el doble que lo que gastamos en Ciencia o Innovación", sostuvo Echenique. Asimismo, la diputada Aína Vidal rechazó aumentar el gasto militar "porque no hay ninguna necesidad" y "lo que urge es proteger a la ciudadanía" con más inversión social en lugar de caer "en una escalada armamentística a nivel europeo".Por su parte, Gabriel Rufián, de la formación Esquerra Republicana de Cataluña —uno de los principales socios parlamentarios del Gobierno– también criticó cualquier planteamiento que tenga que ver con el gasto en Defensa, recordando que según los estudios de observatorios independientes, la inversión real ya es muy superior a la que admite el Gobierno.Según el Centre Delás de Estudios por la Paz, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplaban un gasto en Defensa de 10.863 millones de euros, pero si se tienen en cuenta las partidas militares incluidas en las cuentas de otros ministerios, la inversión real es de 21.623 millones de euros.Discursos similares a los de Rufián fueron replicados también por los representantes de partidos como Más País, Compromís o EH Bildu, formaciones con poca representación pero cuyos votos son vitales para que el Gobierno pueda sacar adelante los próximos Presupuestos Generales del Estado en el Congreso, lo que anticipa que la hoja de ruta de Sánchez para aumentar el gasto militar será, antes que nada, una carrera de obstáculos.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/espana-no-descarta-enviar-mas-armas-a-ucrania-1122870411.html

https://mundo.sputniknews.com/20220228/la-ministra-de-defensa-avanza-un-refuerzo-de-las-tropas-de-espana-con-la-otan-1122390339.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pedro sánchez, 💬 opinión y análisis, 🛡️ fuerzas armadas