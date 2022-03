Pacifista español sancionado por la policía por pedir frenar el genocidio en Donbás

"No hay lugar en estos momentos para dejar nuestros derechos de lado, sino que hay que seguir ejerciéndolos, cuando se está precisamente intentando reprimirlos, y así es como surge el éxito y la victoria de estos derechos sorbe la represión que quieren imponer. Me consta que hay muchísima gente en España que piensa lo mismo. Lo que pasa es que en la televisión obviamente no la sacan", concluyó el estudiante.