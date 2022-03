https://mundo.sputniknews.com/20220315/muere-francisco-solis-pancho-cachondo-el-diputable-que-poso-desnudo-con-el-logo-del-pan-1123131724.html

Muere Francisco Solís 'Pancho Cachondo', el 'diputable' que posó desnudo con el logo del PAN

Muere Francisco Solís 'Pancho Cachondo', el 'diputable' que posó desnudo con el logo del PAN

El polémico político mexicano Francisco Solís Perón, mejor conocido como 'Pancho Cachondo', falleció este 14 de marzo a los 53 años de edad. 15.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-15T18:49+0000

2022-03-15T18:49+0000

2022-03-15T18:51+0000

américa latina

méxico

política

partido acción nacional (pan)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1123132087_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_114eb72bb67984088ebde185fd5cc1b9.jpg

A través de su página oficial de Facebook se confirmó la muerte del exdiputado del PAN sin precisar los detalles; no obstante, de acuerdo con fuentes consultadas por El Universal, el fallecimiento estuvo relacionado a complicaciones con la COVID-19.Personalidades de la política mexicana como el propio expresidente de México Felipe Calderón hicieron públicas sus condolencias.¿Quién fue 'Pancho Cachondo'?Originario de Mérida, Yucatán, nacido el 14 de julio de 1968, Francisco Solís se convirtió en diputado de Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, donde presentó iniciativas para crear un registro de trabajadoras sexuales que trabajan en los centros nocturnos de la capital.El llamado diputable (combinación de la palabra diputado con table dance) se volvió conocido por hacer campañas en centros nocturnos y dar entrevistas en estado de ebriedad. Además, entre sus propuestas estuvo la de pedir a la iglesia cancelar el celibato luego de haber visto El crimen del padre Amaro protagonizada por Gael García Bernal.Su comportamiento le valió la suspensión de sus derechos políticos en el PAN por 18 meses, pero no su expulsión. Su salida del partido vino en noviembre del 2002 después de que el exdiputado posó desnudo para la revista Cambio cubriendo su pene con el logotipo de su partido y a lado de una mujer arriba de una barra.En 2009, buscó ser el delegado de la Cuauhtémoc para lo cual realizó una gira de campaña en centros nocturnos de la demarcación, donde se permitía incluso cantar y tocar a las trabajadoras de los lugares."Creo que la noche no sólo pertenece a los criminales sino también a las personas que salimos a divertirnos… de manera medianamente sana", declaró durante su campaña para Efekto TV.Ocho años después buscó ser el alcalde Mérida por el Partido de la Revolución Democrática y apoyado por la fracción de "Los Galileos". En 2018, nuevamente con el PRD, intentó ganar una diputación local.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, partido acción nacional (pan)