¿Puede Gustavo Petro ganar las presidenciales en primera vuelta?

¿Puede Gustavo Petro ganar las presidenciales en primera vuelta?

Luego de las elecciones legislativas y del golpe de opinión del Pacto Histórico, Sputnik habló con analistas políticos para entender más el panorama venidero.

Gustavo Petro arrasó. También el Pacto Histórico, y por ende Francia Márquez. En conclusión, la llamada izquierda colombiana demostró en las elecciones legislativas del 13 de marzo que puede ser la opción para una sociedad que tiene un afán de cambio, de un cambio representativo. El hoy candidato a la Presidencia por el Pacto no solo se acercó a los cuatro millones y medio en su consulta, sino que abrió la puerta a un panorama que para algunos puede que no sea utópico siempre y cuando se den ciertas condiciones: que Petro gane las presidenciales en primera vuelta.Otra es la percepción de María Alejandra Arboleda, especialista en comunicación política, quien haciendo alusión al día internacional de las matemáticas (14 de marzo) sacó la calculadora, sumó y restó para concluir que las cuentas no son claras. "Voy a partir de que estas elecciones ratificaron que cuando las fuerzas políticas se unen llegan al poder, pero no sé de dónde sacará Petro los más de siete millones que necesitaría para ser presidente el 29 de mayo. No me dan las cuentas por más alianzas que conforme. Además, hay que hacer una salvedad y es que el voto por Congreso es muy diferente al de la presidencia", aseguró desde Boston donde está radicada.Ambos analistas coinciden en que Francia Márquez fue la sensación política en las urnas y el nuevo fenómeno en Colombia. Y que es una marea que puede seguir creciendo. "Los más de 700 mil votos son de opinión. Que no vengan con el cuento de que son de Petro. No, señores. Son de ella, de su trabajo y de la muestra de una labor diferente. Ganarle a exgobernadores y exalcaldes da una credibilidad enorme y una sensación de convicción por parte del electorado. Y en tan poco tiempo, en un país como este, hace que el logro de Francia sea mayor".Arboleda completa las palabras de su colega. "No solo cautivó a las mujeres, sino a las minorías que se sienten identificadas con lo que promulga. Además, fue un acierto la construcción de su discurso en todos estos meses, el afiche de su campaña y el slogan [Soy porque Somos]. Entendió cómo funcionan las alianzas y cómo se puede ser claro y transparente en dinámicas que a veces son desesperanzadoras".En cuanto a los sucedido con el Centro Democrático, Arias fue más lapidario que Arboleda frente a una colectividad que para el periodo 2022-2026 no será mayoría en el Senado. "Fue algo fuerte y contundente. Tendrán cinco curules menos, sin dejar de lado que en la Cámara de Representantes sufrieron una disminución sustancial, sobre todo en ciudades importantes como Medellín, donde Margarita Restrepo, alfil del uribismo en la región, no quedó, al igual que Gabriel Santos en Bogotá. Esto no es menor, así algunos medios de derecha en el país quieran hacer pasar esto como algo de interpretación y meramente subjetivo", apunta Arias.En cambio Arboleda cree que los resultados no fueron tan malos si se tiene en cuenta que el Gobierno de Duque le ha causado un daño enorme. "Es el partido de un presidente impopular, quizá el más impopular de los últimos años. Aún así, sacaron ocho curules y tuvieron a los dos senadores más votados: Miguel Uribe [223.167] y María Fernanda Cabal [196.865]. Son detalles que no se pueden dejar de lado. No tiene la misma fuerza que en 2018, pero tampoco perdió como se esperaba".¿Debe ser Francia Márquez la opción vicepresidencial de Petro?Carlos Andres Arias cree que Gustavo Petro, tan sagaz como siempre y con las lecciones del camino aprendido, llevará de la mano a Francia Márquez, pero no la nombrará su opción a la Vicepresidencia. De hecho, para él es claro que la intención ahora del líder de la izquierda es buscar coincidencias ideológicas con otras figuras y partidos para seguir fortaleciendo. "Seguramente, si Petro gana, Francia tendrá un rol muy protagónico en su gobierno. Pero creo que es un error nombrarla como fórmula vicepresidencial sabiendo que le espera una batalla dura contra la derecha".María Alejandra Arboleda va más allá y hace una lectura de los mensajes que ha mandado Márquez, a través de las redes sociales, luego de las elecciones. "Está dejando claro que quiere seguir siendo una lideresa fuerte, que quiere trabajar por Colombia y, quizá, estar en la vicepresidencia no sea tan sencillo hacerlo. Además, es cierto que Petro quiere acercarse al Partido Liberal ubicado una ficha clave de esta organización ahí. Ya si nos vamos a lo justo y al mantener la palabra debería dárselo, pues Francia se ganó ese derecho y con creces".Por último, ambos analistas concuerdan en que las mujeres, en general, fueron también vencedoras, pues para el próximo Congreso tendrán una participación cercana al 30%, 10 puntos porcentuales más que el actual. "Nos dará la posibilidad de contar con un legislativo más diverso, que es lo necesario para lograr la paridad. Hay liderazgos femeninos importantes, como el de María Fernanda Cabal, y muchas otras que prueban que las mujeres podemos ocupar posiciones de poder. Y que podemos hacerlo muy bien. Necesitamos una agenda feminista en el Congreso y que el tema de paridad pase de las promesas a la realidad, a la agenda legislativa", concluye Arboleda.Por ahora quedan dos meses y 15 días para la primera vuelta y para el primer mano a mano entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, el único representante de la derecha luego de que este 14 de marzo Óscar Iván Zuluaga renunciara a su candidatura presidencial por el Centro Democrático y mostrara toda la voluntad de trabajar para que el exalcalde de Medellín sea el próximo mandatario de los colombianos. “Eso se veía venir. Me sorprendió que lo hiciera tan rápido, pues creía que iba a ser algo de más días, es decir, de una decisión de bancada. Pero esto no es más que un reflejo de que el Centro Democrático está fragmentado en sus adentros”, finaliza Arias.

