Estas células son la clave para recuperarse tras un infarto cerebral

Se trata de las células gliales, llamadas astrocitos, las cuales liberan vesículas extracelulares que podrían ser útiles para hacer más eficiente la restauración después del infarto y reducir las secuelas. De acuerdo con un grupo de científicos del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, los astrocitos están encargados de regular los mecanismos antioxidantes que le permiten a la neurona defenderse de sustancias derivadas del oxígeno que la ponen en peligro. Asimismo, detalló el doctor Luis Bernardo Tovar y Romo, dichas células promueven la nutrición neuronal y el control de neurotransmisores para que no actúen en exceso, entre otras funciones.“Las células que dan soporte a las neuronas, particularmente los astrocitos, producen unas vesículas al medio extracelular, que contienen proteínas, RNA y otras moléculas, que pueden facilitar la recuperación del tejido”, indicó el especialista. En un modelo animal de laboratorio, científicos comprobaron que las vesículas derivadas de los astrocitos facilitan la reestructuración del tejido y corroboraron que, luego de un infarto, ocurre una redistribución cerebral en la que se activan áreas nuevas, a fin de realizar las funciones que no puede realizar la zona colapsada."Anualmente se estima que 15 millones de personas sufren un infarto cerebral en el mundo, y tienen consecuencias muy severas. De esos 15 millones de personas, la tercera parte se muere de manera inmediata, mientras que de las dos terceras partes que sobreviven, la mitad se recupera relativamente bien; y la otra mitad tiene consecuencias clínicas o secuelas muy graves que son incapacitantes y no les permiten tener una vida independiente", dijo el científico.

