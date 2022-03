Estados Unidos y sus intentos por destruir las alianzas de Rusia con América Latina

https://mundo.sputniknews.com/20220315/estados-unidos-y-sus-intentos-por-destruir-las-alianzas-de-rusia-con-america-latina-1123141681.html

Estados Unidos y sus intentos por destruir las alianzas de Rusia con Am茅rica Latina

Estados Unidos y sus intentos por destruir las alianzas de Rusia con Am茅rica Latina

"Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses", de acuerdo con los expertos entrevistados por Sputnik, tras sus intentos por debilitar a Rusia, inmersa en un... 15.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-15T22:15+0000

2022-03-15T22:15+0000

2022-03-15T22:15+0000

internacional

馃挰 opini贸n y an谩lisis

eeuu

rusia

hegemon铆a

sanciones

venezuela

ucrania

cia

multilateralismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1120579249_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_beedd66b74de3dd7397de6b6f78c1444.jpg

El acercamiento de EEUU con Venezuela en los 煤ltimos d铆as responde, entre otras causas, a la cercan铆a de las elecciones de medio t茅rmino, el 8 de noviembre de 2022, que no definen la presidencia de Joe Biden, pero s铆 la composici贸n del Congreso y, por ende, la adopci贸n de decisiones frente a una presumible mayor铆a opositora en la legislatura bicameral, asegur贸 a Sputnik el dirigente hondure帽o del partido Libertad y Refundaci贸n (Libre) Gilberto R铆os.Esto, en un contexto internacional marcado por la p茅rdida de hegemon铆a de EEUU y el crecimiento indetenible de un mundo multipolar, sumado el alza del precio del combustible y los commodities, el aumento de la inflaci贸n desde mediados de 2021, una posible recesi贸n econ贸mica y una aprobaci贸n del mandatario dem贸crata sumamente baja.Por todas estas razones, "Biden necesita estabilizar el costo del petr贸leo que llega a cinco y seis d贸lares el gal贸n. Si aumenta su valor, esto significar铆a m谩s impopularidad", subray贸 R铆os, tambi茅n representante de ALBA Movimientos. Por eso, Biden ha buscado una negociaci贸n con el Gobierno de Nicol谩s Maduro, a pesar de las sanciones que pesan hace a帽os sobre Venezuela, subray贸 el entrevistado.R铆os particip贸 recientemente en el V Congreso del Partido Unido de Venezuela (PSUV), celebrado a comienzos de este mes, y apreci贸 el apoyo al mandatario ruso Vladimir Putin y el rechazo a la campa帽a promovida por la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), Estados Unidos y la Uni贸n Europea contra los intereses de Mosc煤.Por su parte, Ricardo Avil茅s, docente del Departamento de Historia en la Universidad Nacional Aut贸noma de Nicaragua (UNAN-Managua) recuerda c贸mo, desde sus padres fundadores, el pa铆s norte帽o emplea la denominada doctrina del destino manifiesto, que refleja la creencia de que Estados Unidos es una naci贸n elegida y predestinada a expandirse desde las costas del Atl谩ntico hasta el Pac铆fico."La historia nos da muchos ejemplos de esa arrogancia imperial, especialmente, desde la segunda mitad del siglo XX cuando acontece la primera intervenci贸n directa de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala, tras acusar al Gobierno de Jacobo 脕rbenz (1951-1954) de comunista por afectar los intereses de las empresas estadounidenses en la b煤squeda de independencia econ贸mica", indic贸.Avil茅s mencion贸 tambi茅n la agresi贸n norteamericana en la d茅cada de 1980 contra Nicaragua, la cual incluy贸 sanciones, bloqueo econ贸mico y una guerra impuesta. En la situaci贸n actual, la aplicaci贸n de medidas hostiles a Rusia supone para Washington recular en sus disposiciones adversas a pa铆ses como Venezuela, agreg贸.Propaganda antirrusaAvil茅s record贸 c贸mo la rusofobia es algo que viene de lejos, y abarca las campa帽as publicitarias y las producciones de Hollywood, las cuales muestran una versi贸n distorsionada e incompleta de la historia, donde minimizan la participaci贸n de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS) en la ca铆da del nazismo.El experto aludi贸 a la votaci贸n en la Asamblea General de la Organizaci贸n de Naciones Unidas (ONU), el 17 de diciembre 煤ltimo, del documento titulado "Combatir la glorificaci贸n del nazismo, neonazismo y otras pr谩cticas que contribuyen a exacerbar las formas contempor谩neas de racismo, discriminaci贸n racial, xenofobia y formas conexas de tolerancia".El texto cont贸 con el apoyo de 130 pa铆ses, 49 naciones se abstuvieron y solo EEUU y Ucrania se opusieron a la iniciativa presentada por Mosc煤 para prevenir la negaci贸n de los cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y recomienda la adopci贸n de medidas legislativas y educativas sobre el tema.Guerra armamentista y "democracia"Luis Ren茅 Fern谩ndez Tab铆o, acad茅mico cubano del Centro de Investigaciones de Econom铆a Internacional de la Universidad de La Habana, puntualiz贸 a Sputnik que la Casa Blanca tambi茅n arm贸 y financi贸 dictaduras en Am茅rica Latina y, por supuesto, no emple贸 ninguna sanci贸n ni bloqueo contra los perpetradores de los golpes de Estado a Gobiernos democr谩ticamente electos."Resulta una falacia y una representaci贸n deformada de la realidad sociopol铆tica y de las relaciones internacionales utilizar como argumentos de los ataques el ser o no democr谩ticos. Sabemos de la permanencia de Gobiernos que supuestamente cumplen con ese par谩metro y son corruptos y mantienen v铆nculos con el narcotr谩fico como es el caso de Colombia", argument贸.Pero, siempre que defiendan sus intereses y concedan una apertura al capital e inversiones estadounidenses y occidentales, no existe ning煤n problema; las agresiones unilaterales, afirm贸, est谩n dirigidas a los territorios fuera de su esfera de influencia que impulsan un proceso emancipador y no obedecen a sus dictados.Esas disposiciones, consider贸 el acad茅mico, infringen las libertades de su propia sociedad al negarles los viajes hacia destinos como Cuba o la informaci贸n mediante determinadas cadenas, entre ellas, las recientemente prohibidas Russia Today (RT) y Sputnik, "sus objetivos solo responden al reforzamiento de su posici贸n mundial y al mantenimiento de su sistema de dominaci贸n".Para Fern谩ndez Tab铆o, la guerra contra Rusia ampl铆a las posibilidades de fortaleza dentro de la OTAN y muestra a lo interno a Joe Biden como un presidente fuerte y en茅rgico; sin embargo, las embestidas contra Rusia, advirti贸, tendr谩n un efecto bumer谩n y pueden desencadenar el comienzo de una crisis financiera, sobre todo, para la Uni贸n Europea.

https://mundo.sputniknews.com/20220310/diputado-venezolano-venezuela-no-se-sometera-a-condiciones-impuestas-por-eeuu-1122934248.html

https://mundo.sputniknews.com/20220310/rusofobia-la-historia-de-una-incomprension-largamente-cultivada-desde-occidente-1122872272.html

https://mundo.sputniknews.com/20220311/las-empresas-de-armamento-incrmentan-sus-ganancias-a-raiz-del-conflicto-en-ucrania-1122930867.html

eeuu

venezuela

ucrania

nicaragua

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Danay Galletti Hern谩ndez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hern谩ndez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Danay Galletti Hern谩ndez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

馃挰 opini贸n y an谩lisis, eeuu, rusia, hegemon铆a, sanciones, venezuela, ucrania, cia, multilateralismo, nicaragua, cuba