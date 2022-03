https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-kremlin-decepcionado-por-falta-de-reaccion-de-la-ue-y-eeuu-al-ataque-de-misil-en-donetsk-1123108112.html

El Kremlin, decepcionado por falta de reacción de la UE y EEUU al ataque de misil en Donetsk

El Kremlin, decepcionado por falta de reacción de la UE y EEUU al ataque de misil en Donetsk

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin está decepcionado por el hecho de que los líderes de la UE y EEUU no hayan reaccionado al ataque a Donetsk con misil Tochka-U, que... 15.03.2022

"Estamos muy decepcionados de que los líderes europeos y mi homóloga [Jen] Psaki, ni tampoco el presidente de EEUU, Joe Biden, ni los líderes de organizaciones internacionales, ni la administración de la OTAN, no hayan dicho nada sobre Donetsk hoy ni ayer", dijo Peskov.El portavoz del Kremlin lamentó que no hayan hecho declaraciones "sobre los civiles inocentes que perecieron por el misil lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania", ni tampoco hayan condenado a nadie.El 14 de marzo, el Ministerio de Defensa ruso informó de un ataque ucraniano contra el centro de la ciudad de Donetsk con un misil balístico táctico Tochka-U, en el que, según el Ministerio de Salud de la República Popular de Donetsk, murieron 21 civiles y 37 personas resultaron heridas.El misil Tochka-U está cargado con bombas de racimo, prohibidas en el marco de la Convención de la ONU sobre municiones de racimo, firmada en 2008 por 110 países.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

