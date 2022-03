https://mundo.sputniknews.com/20220315/el-ex-defensor-del-menor-de-rusia-sobre-los-militares-ucranianos-metodos-nazis-1123127663.html

El ex defensor del menor de Rusia, sobre los militares ucranianos: "Métodos nazis"

El ex defensor del menor de Rusia, sobre los militares ucranianos: "Métodos nazis"

Kiev muestra una clara indiferencia hacia las necesidades de los niños y a veces incluso los usa en sus intereses políticos, según el antiguo defensor del... 15.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-15T17:19+0000

2022-03-15T17:19+0000

2022-03-15T17:19+0000

internacional

ucrania

conflicto en el este de ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

niños

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0f/1123127473_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_408b0c7f9f47f089a0a131deb3a909f8.jpg

El cuartel de defensa territorial de las milicias de la República Popular de Donetsk informó de que el Ejército de Ucrania había tomado como rehenes a un grupo de 17 niños que el 20 de febrero había viajado a un campamento de salud ubicado en la localidad de Sviatogorsk. Según algunas informaciones, podrían tener previsto evacuar a los pequeños de manera forzada a un lugar desconocido.Astájov recuerda que esta no es la primera vez que los niños se convierten en rehenes en Ucrania. Así, en 2014, "varias instituciones infantiles —en su mayoría, las para los niños que se quedaron sin cuidado parental—quedaron en la línea del frente", cuenta el defensor del menor."Nos llamaron de un orfanato donde había 17 niños de distintas edades, y nos dijeron que no tenían comida y que había bombardeos. Declararon que tenían que sobrevivir y alimentar a los niños. Entonces, organizamos un corredor humanitario y luego comenzamos a evacuar a los niños que quedaron en la línea de distensión", cuenta.Astájov subraya que en aquel entonces, las autoridades de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk siguieron el ejemplo de Rusia e introdujeron el puesto del ómbudsman infantil. En cuanto al entonces defensor del menor ucraniano, "no pudo responder ni una pregunta, no pudo ofrecer ninguna solución constructiva de cómo se podría salvar a los huérfanos cuyas instituciones infantiles de hecho se encontraban en la línea del frente".Pero luego de que se tomó la decisión de evacuar a los pequeños a una zona segura, ocurrió algo "terrible", recuerda Astájov.Astájov se muestra convencido de que la situación se repite. Por el momento, los militares ucranianos y los miembros de los batallones de defensa territorial secuestran —"y esta vez, lo hacen de verdad"— a los menores que fueron enviados a un campamento de salud, y los retienen por la fuerza."Estos son métodos puramente fascistas, nazis, despiadados. Es un crimen de lesa humanidad", concluye el exómbudsman.

https://mundo.sputniknews.com/20220307/un-nino-con-un-fusil-posa-frente-a-un-simbolo-nazi-en-un-video-propagandistico-ucraniano-1122746976.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, conflicto en el este de ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, niños