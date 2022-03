https://mundo.sputniknews.com/20220315/eeuu-cree-que-la-zona-de-exclusion-aerea-en-ucrania-podria-complicar-situacion-1123115107.html

EEUU cree que la zona de exclusión aérea en Ucrania podría complicar situación

WASHINGTON (Sputnik) — La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no quiere que el conflicto en Ucrania se extienda más allá de su contexto actual... 15.03.2022, Sputnik Mundo

"El mensaje que viene de la alianza de la OTAN y de Washington, incluido el presidente, es que una zona de exclusión aérea no está sobre la mesa en este momento, no es algo que la alianza esté considerando. No queremos expandir este conflicto, no queremos verlo extenderse más allá del contexto actual. Entonces, la sensación es que si tuviéramos que considerar algo así como una zona de exclusión aérea, eso nos llevaría en la dirección equivocada", explicó la funcionaria.

