Edgar Oceransky se retracta sobre su gusto por las adolescentes: "Todo fue un 'sketch'"

El cantautor mexicano Edgar Oceransky negó que tuviera un aprecio sentimental y físico por las mujeres menores de edad luego de las acusaciones en su contra...

El trovador originario de la Ciudad de México asegura que el audio que se filtró hace unos días en el que supuestamente presume su gusto por las pubertas y adolescentes se trata de un montaje escénico y no de un episodio real, como se ha difundido en redes sociales y en la prensa internacional. "Se ha hecho circular un audio de hace 13 años y una transcripción de éste donde, como parte de un show, hago un SKETCH que, como toda obra escénica, entra en el terreno de la ficción y han querido hacerlo ver como una confesión de un delito que jamás he cometido y del que jamás se me ha acusado por ninguna persona en alguna instancia legal", explicó Oceransky en un comunicado. Admitió que quizá el audio sea sensible o hasta desagradable para algunas personas, pero rechazó cualquier acusación en su contra por abuso, acoso sexual o pedofilia. También negó haber agredido sexualmente a alguna persona y dijo que son falsos los señalamientos en su contra por ese delito. De hecho, Edgar Oceransky ya había sido acusado por acoso sexual en 2018, durante el movimiento digital conocido como #MeTooArtistas. En el audio divulgado en redes sociales —y publicado por la usuaria @anhele— el trovador afirma que "es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro", y recuerda cuando unas "muchachas bien feministas" le reclamaron su gusto por las menores de edad.Esta misma usuaria asegura que Oceransky se le insinuó sexualmente cuando ella era sólo una adolescente. El compositor de temas como Juro y Quiero estar pidió que se terminen las mentiras en su contra y recordó que no tiene demanda penal en ninguna instancia jurídica por ningún delito. "Quiero finalizar mencionando que recurriré a las instancias correspondientes para aclarar esta situación y dar a conocer a la opinión pública las pruebas necesarias que avalan mis argumentos", agregó.

