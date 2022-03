Brasil comienza a soñar con el fin de las mascarillas

Si bien la medida fue impulsada por los gobiernos estatales, la decisión de aplicarla en lugares abiertos recae en los municipios.Minas Gerais, Río de Janeiro, Amazonas, el Distrito Federal, así como Espíritu Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso del Sul, Santa Catarina y São Paulo, son las unidades federativas que se adhirieron a quitar la obligatoriedad del uso de mascarilla en lugares abiertos.Algunos de ellos, como el Distrito Federal o Santa Catarina, fueron más allá y dieron la posibilidad de extender la medida a los espacios cerrados, siempre y cuando el contexto local respecto al avance del virus así lo permita en los distintos municipios.Minas Gerais va en el mismo sentido pero aclaró que la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados de ciudades que tengan menos del 70% de su población sin el ciclo de vacunación completo.Por su parte, Río de Janeiro autorizó a flexibilizar el uso de mascarillas al aire libre siempre que se contemple la distancia social y el porcentaje de población vacunada, medida que fue también adoptada en Maranhão y el Distrito Federal. En este último, sin embargo, las autoridades sanitarias recomendaron que personas que cuenten con signos o síntomas de padecer alguna enfermedad respiratoria continúen con el uso del barbijo.En la misma línea, Amazonas incorporó la medida, pero recomendó la continuidad de la mascarilla para los mayores de 60 años.En Espíritu Santo, desde el 14 de marzo los habitantes pueden estar en espacios abiertos con rostro descubierto en aquellos municipios con bajo riesgo de transmisión de COVID-19. Por el contrario, en ciudades con mayor riesgo, la mascarilla continuará siendo requerida. Tan solo en ciudades con riesgo bajo la obligatoriedad del tapabocas no será aplicada.Goiás, en tanto, permitirá prescindir del tapabocas en ciudades con más del 75% de población mayor a cinco años con el esquema de vacunación completo y recomienda su uso en ambientes cerrados y en personas con síntomas gripales.En tanto, Mato Grosso delegó a las diversas dependencias la potestad de decidir la obligatoriedad del uso del tapabocas tanto en espacios públicos como cerrados por lo que 40 localidades ya dejaron de exigirlo. La medida fue replicada en Mato Grosso do Sul.En Santa Catarina, y en Sao Paulo, se liberó a los municipios de decidir sobre el uso de mascarilla. En el primer caso para lugares abiertos como cerrados y en el segundo solo para calles, plazas, parques, patios en escuelas, estadios e hipódromos, así como eventos abiertos, aunque se prevé que a fines de marzo pueda extenderse la medida para espacios cerrados.

Brasil comienza a soñar con el fin de las mascarillas

© Foto : Pixabay/Surprising_Shots Mascarilla © Foto : Pixabay/Surprising_Shots

Síguenos en

El avance de la vacunación antiCOVID y la disminución de casos permite que el gigante latinoamericano flexibilice sus medidas preventivas. En al menos 10 estados brasileños y el Distrito Federal ya no es obligatorio el uso de tapabocas y varios ya avanzan en permitir que no se use en espacios cerrados.