AMLO: "Nos ayuda mucho tener adversarios como Loret"

El mandatario mexicano sostuvo que adversarios como el comunicador de Latinus convienen al desarrollo del proyecto de Gobierno que él encabeza para concretar la que llama "la cuarta transformación de México". Durante su conferencia matutina de prensa del 15 de marzo, López Obrador dijo que la labor de su Administración, además de gestionar, es generar conciencia y orientar para lograr "la revolución de las conciencias". Sin personajes como Loret de Mola, el Gobierno de México no tendría su antítesis moral y ética, según López Obrador. "Acuérdense que la Cuarta Transformación es la revolución de las conciencias y, si no existieran estos fenómenos, si no salieran a atacarnos con esos reportajes, pues no estaríamos hablando aquí de esta situación. Y mucha gente, millones, se quedarían con la idea de que el periodismo es como el castillo de la pureza", comentó el mandatario. La rivalidad entre López Obrador y Loret de Mola se inició desde inicios de los 2000, cuando el reportero adoptó una postura en contra del obradorismo desde que intentaron desaforar al actual presidente para que no contendiera en las elecciones federales de 2006. Desde Latinus, Loret de Mola ha publicado reportajes en contra del Gobierno mexicano y hasta en contra de la familia del mandatario. A su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, lo ha señalado por haber vivido en residencias de lujo en Houston, en las que supuestamente vivió un alto exdirectivo de la compañía energética Baker Hughes, que tiene contratos vigentes con Petróleos Mexicanos (Pemex), lo cual abre la posibilidad de que exista un posible conflicto de interés entre las autoridades y la familia de López Obrador.

