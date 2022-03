https://mundo.sputniknews.com/20220315/alianzas-cobran-fuerza-para-presidenciales-de-colombia-tras-votaciones-en-primarias-1123144345.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Las alianzas políticas cobran fuerza en Colombia, luego de que las primarias y legislativas del pasado domingo dejaran más claro el panorama... 15.03.2022

El 13 de marzo, los colombianos escogieron al senador Petro, con casi cuatro millones 500.000 votos, como aspirante oficial del movimiento de izquierda Pacto Histórico, en una consulta que estuvo cerca de los seis millones de votos.Por el lado de la derecha, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, obtuvo más de dos millones de sufragios, en la consulta Equipo por Colombia, que llegó a al menos cuatro millones de votos.Mientras, en el centro, Sergio Fajardo no alcanzó el millón de sufragios, cuando su movimiento, Centro Esperanza, recibió al menos dos millones."Estamos ad portas de ganar la Presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial", dijo Petro el 13 de marzo luego de triunfar en las primarias, y de lograr un número importante de escaños en el Senado (16) y la Cámara de Representantes (25) del Congreso de Colombia.Pero para el analista político Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), eso no es tan claro: "Veo muy difícil que Petro gane en primera vuelta. Falta una movilización ciudadana, un emocionar a la ciudadanía para que salga masivamente a votar", aseguró a la Agencia Sputnik.Gutiérrez, por su parte, también se refirió al tema, luego de argumentar que su coalición era "la más joven" y pese a ello, quedó segunda en votación después de la de la izquierda.No obstante, la derecha tampoco puede cantar victoria, por más del millón de votos que le sacó de ventaja la coalición de izquierda, sin olvidar la desaprobación de más del 70 por ciento de la gestión del presidente Iván Duque, según las más recientes encuestas.Conscientes de ello, tanto Petro como Gutiérrez coquetean con otras tendencias políticas.Centro democráticoUn día después de que Gutiérrez se erigiera como el aspirante de Equipo por Colombia, el candidato del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, se retiró de la contienda y anunció su adhesión al político."En vista de los resultados electorales del día de ayer, y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático, para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez", afirmó en su cuenta de Twitter.Anuncio previsible tras la votación obtenida por la coalición de derecha, luego de que Zuluaga pidiera públicamente a los militantes de su colectividad (la misma de Duque y de su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe, 2002-2010) no participar en las primarias.Sin saber si la adhesión pública del partido le sume o le reste votos (la coalición no quiso aceptar previamente la participación de Zuluaga en la consulta de la derecha), Gutiérrez la recibió, aunque siguió invitando a más sectores."Lo que hemos dicho es un tema de responsabilidad con el país. Cómo nos tenemos que juntar y revisar cuáles son esas opciones. Yo les he dicho: aquí son bienvenidos, los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos, pero vamos a sumar muchas fuerzas", aseveró en el debate presidencial del 14 de marzo.Centro y liberalesPetro no se queda atrás y por ello, y pese a la resistencia de las facciones más radicales de su movimiento, se reunió en las últimas semanas con el presidente del Partido Liberal (uno de los más tradicionales de Colombia) el exjefe de Estado, César Gaviria (1990-1994).El Partido Liberal obtuvo la mayoría de curules en la Cámara de Representantes, con 32 congresistas, y un número importante de senadores (15) en las legislativas del domingo, lo que lo hace determinante para la gobernabilidad del próximo presidente.Gutiérrez afirmó a través de un comunicado que también buscará reunirse con Gaviria.En tanto, y aunque la candidatura de centro haya quedado diezmada por el resultado, los dos millones de votos de su consulta interna aparecen ahora muy preciados para los sectores políticos más claros de la contienda: la izquierda y la derecha, como ocurrió en la segunda vuelta presidencial de 2018.En Colombia, si ninguno de los candidatos obtiene la mitad más uno de los votos válidos en la primera vuelta, los dos principales pasan al balotaje.Si este ocurre, la segunda vuelta se realizará el 19 de junio.

