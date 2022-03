https://mundo.sputniknews.com/20220314/rusia-no-ve-motivos-para-el-envio-de-cascos-azules-a-ucrania-1123048307.html

Rusia no ve motivos para el envío de cascos azules a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no ve motivos para el envío de los cascos azules a Ucrania, dijo a Sputnik el jefe del departamento de organizaciones internacionales... 14.03.2022

El diplomático indicó que "por el momento, el asunto no figura en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU u otras plataformas internacionales".En Moscú, subrayó Ilichov, "no ven motivos para ello", puesto que "las tropas rusas controlan la situación por completo, acorde a los objetivos de la operación militar especial".El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una operación militar especial en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan sacar de servicio la infraestructura bélica.Tras el inicio de la operación militar, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en algunas ciudades, y decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.ciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá y Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.

