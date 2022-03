https://mundo.sputniknews.com/20220314/ni-la-fifa-ni-el-comite-olimpico-internacional-comprenden-el-espiritu-deportivo-1123093441.html

"Ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional comprenden el espíritu deportivo"

"Ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional comprenden el espíritu deportivo"

Las sanciones contra los deportistas rusos por el conflicto en Ucrania ponen en debate la política de doble rasero por parte de EEUU y Occidente.

2022-03-14T22:05+0000

2022-03-14T22:05+0000

2022-03-14T22:05+0000

telescopio

fifa

⚽ deportes

coi

sanciones

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1123093592_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_018354d3d90b9e99415c89b66e65eb5c.jpg

"Ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional comprenden el espíritu deportivo" "Ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional comprenden el espíritu deportivo"

Cuando el 28 de febrero la máxima organización del fútbol expulsó a Rusia de las eliminatorias y del Mundial de Fútbol Catar 2022, el mundo del deporte se vio alterado por las sanciones de EEUU contra Moscú.Para el periodista deportivo uruguayo radicado en Argentina, Ernesto Cherquis Bialo, lo deportivo no debe estar vinculado con asuntos políticos. "Ni la FIFA ni el Comité Olímpico Internacional (COI) entienden el espíritu del deporte", aseguró.De acuerdo con el reconocido periodista, "antes de hacer el bien [estos organismos] se dedican a hacer negocios, a vender derechos, entradas, camisetas, imágenes (…) Hacen mundiales lujosos para gente con condiciones pero no hay dirigentes que entiendan el espíritu del deportivo", sentenció.Luego del anuncio de la FIFA, el COI recomendó que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos no inviten ni permitan la participación de atletas o funcionarios de Rusia y Bielorrusia a sus competiciones.Cherquis Bialo alertó que este tipo de sanciones marcan un precedente. Y recordó la invasión de EEUU en Afganistán y las guerras de Irak y Siria. " [Los conflictos] no son medidos con la misma vara", sostuvo.El entrevistado resaltó que la potencia norteamericana cuenta con muchas coincidencias de participación militar "poco justificables" en la historia. Y sin embargo "nunca han tenido sanción de la FIFA".En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fifa, ⚽ deportes, coi, sanciones, operación militar especial de rusia en ucrania, аудио