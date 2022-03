https://mundo.sputniknews.com/20220314/militares-ucranianos-bloquean-las-cargas-humanitarias-1123051635.html

Militares ucranianos bloquean las cargas humanitarias

Militares ucranianos bloquean las cargas humanitarias

MOSCÚ (Sputnik) — Militares ucranianos bloquean e interceptan las cargas humanitarias destinadas para los habitantes de la República Popular de Donetsk (RPD)... 14.03.2022, Sputnik Mundo

Posible desastre en una planta de coque por un incendioEl incendio en una fábrica de coque en la ciudad de Avdéevka, en la República Popular de Donetsk (RPD), podría tener consecuencias catastróficas, advirtió Pushilin.El 13 de marzo una fuente del Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que los combatientes de los batallones nacionalistas ucranianos realizaron un sabotaje en la planta de coque de Avdéevka, que provocó un incendio y la propagación de humo tóxico a las poblaciones adyacentes.Por su parte, el portavoz de la Milicia Popular de la RPD, Eduard Basurin, calificó ese ataque como "crimen de guerra contra la población civil" y destacó que la organización paramilitar Pravi Sektor (extremista prohibida en el territorio ruso) y una de las brigadas aerotransportadas ucranianas obstaculizan la extinción del fuego.El 24 de febrero Rusia inició una "operación especial" en Ucrania después de que las Repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Según el Ministerio de Defensa ruso, la operación especial tiene como objetivo la destrucción de la infraestructura militar ucraniana y no apunta contra las instalaciones civiles. No se trata de ocupar Ucrania, subrayó el presidente de Rusia, Vladímir Putin.Hasta el 14 de marzo fueron inutilizados más 3.900 objetivos de la infraestructura militar de Ucrania, destruidos 100 aviones, más de 1.200 carros de combate y otros vehículos blindados, 124 sistemas de artillería, 143 aparatos aéreos no tripulados, incluidos los turcos Bayraktar TB2.Las operaciones de ofensiva se desarrollan en varias direcciones. Kiev ha quedado bloqueado desde el oeste. Se estableció un control sobre todo el espacio aéreo de Ucrania.Se tomaron bajo control los territorios en torno a la planta nuclear de Chernóbil (en estado de conservación) y de Zaporozhie (activa). Fue desbloqueado el Canal de Crimea del Norte, se efectúan obras para reanudar el suministro de agua a la península.Según los datos del Ministerio de Defensa de Rusia del 2 de marzo, 498 militares fueron abatidos y 1.597 heridos; la parte ucraniana registró más 2.870 muertos y cerca de 3.000 heridos.De acuerdo con los datos de la ONU del 12 de marzo, 579 civiles murieron y más de mil sufrieron heridas.Muchas ciudades y poblaciones de Ucrania viven una catástrofe humanitaria. El Ministerio de Defensa ruso carga la responsabilidad de eso sobre Kiev, que se niega a coordinar el funcionamiento de los corredores humanitarios, y también sobre los nacionalistas locales que no dejan evacuar a los civiles y los usan como escudos humanos.

