https://mundo.sputniknews.com/20220314/los-peces-fosforitos-amenazan-a-la-fauna-autoctona-en-los-rios-de-brasil-1123081508.html

Los peces fosforitos amenazan a la fauna autóctona en los ríos de Brasil

Los peces fosforitos amenazan a la fauna autóctona en los ríos de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El último problema para los ecosistemas de los ríos de Brasil mide entre cuatro y cinco centímetros, tiene franjas que en la... 14.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-14T18:34+0000

2022-03-14T18:34+0000

2022-03-14T18:34+0000

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1112955148_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_0c495a409d3abe5585710a8f9de9d1cc.jpg

Fueron modificados genéticamente para que brillaran en la luz negra y así fueran más atractivos para los compradores. Pero los peces dejaron los cuadriláteros de paredes de vidrio de las casas y ahora se están adaptando fácilmente a los tropicales riachuelos de Brasil.Los científicos asisten al fenómeno asustados: no es normal que un animal transgénico se adapte de forma tan rápida a la naturaleza. "Es un tema serio", decía recientemente a la revista Science el biólogo de la Universidad Federal de Paraná (sur de Brasil) Jean Vitule. La principal preocupación es que los genes que aportan la fluorescencia se trasladen a los peces nativos, lo que les haría más visibles a los depredadoresUn estudio reciente publicado en Studies on Neotropical Fauna and Environment y reproducido en la revista Science asegura que en Brasil estos peces tienen pocos depredadores naturales, y que además alcanzan la madurez sexual antes que sus antepasados asiáticos, y se reproducen todo el año.Fruto de un accidenteEl problema se remonta a 2014, cuando estos peces se detectaron por primera vez en estado salvaje en la región de Tampa, en Florida (EEUU). En Brasil los avistó al año siguiente por primera vez el biólogo de la Universidad Federal de Sao Joao del-Rei André Magalhães.En su opinión, según recoge Science, los peces cebra ya campan a sus anchas en Brasil por culpa de un accidente. Aparecieron por primera vez en arroyos cercanos al centro de acuicultura ornamental más grande de Latinoamérica, en la ciudad de Muriaé, en el estado de Minas Gerais (sureste). Seguramente escaparon de alguno de los 4.500 tanques del centro, que liberan agua en los ríos de alrededor.A lo largo de dos años, este biólogo y su equipo investigaron cinco ríos en tres ciudades diferentes, y los peces cebra ya estaban asentados en todos ellos. Entre los descubrimientos destaca que los peces tienen una alimentación de lo más equilibrada, formada por zooplancton, algas e insectos nativos.Una conquista rápidaDesde Muriaé los bancos de peces se fueron desplazando poco a poco por la cuenca del río Paraíba do Sul, que baña los estados más poblados de Brasil: Sao Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro, en la región noreste. Esta zona también es una de las más ricas en biodiversidad del país, gracias al bioma de la Mata Atlántica, el tipo de selva tropical más amenazado de Brasil.A las continuas amenazas por la presión población (sólo queda un 12% de su cubierta vegetal original) se suma ahora la amenaza de las especies exóticas en los ríos. Los especialistas creen que la conquista de los peces "glofish" no ha hecho más que empezar. A la larga podrían ser fuertes competidores de las especies autóctonas, poniéndolas en peligro: "Aún están en las primeras etapas de la invasión, con potencial para continuar", asegura Magalhães.

https://mundo.sputniknews.com/20200917/brasil-pantanal-incendios-fauna-1092794986.html

https://mundo.sputniknews.com/20200529/biologos-rusos-descubren-que-los-peces-cebra-danio-tambien-se-desesperan-1091580795.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil