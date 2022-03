https://mundo.sputniknews.com/20220314/loret-aristegui-y-hasta-quadri-los-presidenciables-de-la-oposicion-segun-amlo--1123073087.html

Loret, Aristegui y hasta Quadri: los presidenciables de la oposición, según AMLO

Loret, Aristegui y hasta Quadri: los presidenciables de la oposición, según AMLO

Las elecciones presidenciales en México están cada vez más cerca, por lo que el mandatario Andrés Manuel López Obrador ya contempla una serie de rivales a los... 14.03.2022, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano sugirió a sus opositores políticos que se apuren para designar a sus candidatos para los comicios que se llevarán a cabo en dos años, cuando su sexenio llegue a su fin. Entre los nombres que mencionó de posibles candidatos de la oposición están el periodista Carlos Loret de Mola, la comunicadora Carmen Aristegui, el diputado Gabriel Quadri, la senadora Lilly Tellez, la diputada Margarita Zavala (esposa del expresidente Felipe Calderón), el presidente del PAN, Marko Cortés y el exsecretario de Gobernación, Santiago Creel. "No es nada más el tiempo de la campaña, ya lo que está haciendo Quadri y la señora Lilly Téllez,es porque se necesita tiempo, y van a salir otros... vi a un senador, (Damián) Zepeda, y esto está muy bien, adelante", comentó el presidente de México. López Obrador aseguró que respetará a la oposición en todo momento porque, dijo, México es una democracia y un sistema político plural. Sin embargo, advirtió que el "golpismo" en los medios de comunicación es guerra sucia, por lo que pidió que todo se enfrente mediante la vía pacífica y electoral. "A veces hasta insultan, mientan madre y no. Prohibido prohibir: libertades plenas. No a la violencia. Todo por la razón y el derecho. Tiene derecho a seguir con su labor reaccionaria", aseguró.

