Elon Musk desafía a un combate a Vladímir Putin por Ucrania

Elon Musk desafía a un combate a Vladímir Putin por Ucrania

El multimillonario Elon Musk retó a un combate al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para acabar con el conflicto en Ucrania. 14.03.2022

2022-03-14T23:19+0000

2022-03-14T23:19+0000

2022-03-14T23:19+0000

A través de su cuenta de Twitter y en cirílico, el dueño de Tesla envió su desafío a Putin y en un segundo tuit confirmó que se trata de un reto real, ya que etiquetó a la cuenta de la oficina del presidente de Rusia.Musk no dio más detalles sobre cómo y en dónde se desarrollaría el desafío, mismo que sería para definir qué sucede en Ucrania.Hasta el momento el Gobierno de Rusia no ha dado un pronunciamiento oficial, sin emabrgo el gobernador de la República de Chechenia, Ramzán Kadírov, recomendó al multimillonario que no "luche contra Putin", debido a sus "categorías de peso demasiado diferentes".Anteriormente, el dueño de SpaceX rechazó la peticion para bloquear agencias de información rusa como RT y Sputnik en los satélites de Starlink, ya que se declaró un defensor de la libertad de expresión.

