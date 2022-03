https://mundo.sputniknews.com/20220314/el-regulador-exige-a-google-restablecer-acceso-a-los-canales-de-gosteleradiofond-en-youtube-1123065192.html

El regulador ruso exige a Google restablecer acceso a los canales de Gosteleradiofond en YouTube

El regulador ruso exige a Google restablecer acceso a los canales de Gosteleradiofond en YouTube

MOSCÚ (Sputnik) — El regulador ruso de medios, Roskomnadzor, exigió que Google restablezca sin dilaciones el acceso a los canales de Televisión Soviética... 14.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-14T14:48+0000

2022-03-14T14:48+0000

2022-03-14T14:49+0000

internacional

roskomnadzor

google

youtube

rusia

redes sociales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106840/61/1068406124_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_13c8c8ac2180a19eb69fabd286334aef.jpg

El regulador descubrió anteriormente que la administración del vídeo hosting YouTube limitó el acceso a los canales Televisión Soviética. Gosteleradiofond y Radio Soviética. Gosteleradiofond, señalando que con eso se violan los principios básicos de la libre circulación de la información, así como indicó que es inadmisible introducir cualesquiera restricciones contra estos canales.El Roskomnadzor recordó que el Fondo Nacional de Espacios de Televisión y Radio (Gosteleradiofond) —sucursal de la compañía de radio y televisión VGTRK —ofrece acceso al mayor archivo de materiales de vídeo y audio de producción soviética y rusa de los siglos XX y XXI.El regulador además informó que desde abril de 2020 registró 36 hechos de limitación por YouTube del acceso a los canales oficiales de los medios de comunicación rusos, de personalidades públicas, equipos deportivos y proyectos de ilustración.Los recursos de internet extranjeros están demostrando que su actividad discriminatoria está apuntada no solo contra políticos y medios de comunicación rusos, sino contra todo lo ruso, en este caso concreto contra la historia y la cultura de la Federación de Rusia, resumió Roskomnadzor. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la "operación militar" de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

https://mundo.sputniknews.com/20220311/youtube-bloquea-los-canales-de-sputnik-1122995280.html

https://mundo.sputniknews.com/20220311/youtube-anuncia-el-bloqueo-de-los-canales-de-medios-estatales-rusos-1122986610.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roskomnadzor, google, youtube, rusia, redes sociales