El presidente de Chile pide reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia

SANTIAGO (Sputnik) — El presidente de Chile, Gabriel Boric, manifestó su deseo de que el país reanude relaciones diplomáticas con Bolivia, pero aclarando que... 14.03.2022, Sputnik Mundo

Boric afirmó que es "absurdo que dos países vecinos con una historia común en América Latina hace tanto tiempo no tengan relaciones diplomáticas, pensando que el último momento en que tuvimos fue cuando estábamos en dictadura".El mandatario hizo un llamado al presidente Luis Arce a acercar posiciones, señalando que ambos países tienen "muchos elementos de integración en los que se puede trabajar antes de llegar a este punto que nos separa y nos divide".Ese punto al que hizo alusión el presidente Boric es el diferendo entre ambos estados sobre la utilización de las aguas del río Silala en la frontera norte, un caso que actualmente se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ)."Si la única discusión con Bolivia es respecto a soberanía no llegaremos a ninguna parte porque tenemos posiciones diferentes, Chile no negocia su soberanía, pero sí tenemos muchos puntos en común a los que podemos llegar a acuerdos", dijo.Chile demandó a Bolivia en 2016 ante la CIJ para evitar que ese país impida el flujo de las aguas del río Silala a su territorio, argumentando que es un río internacional, mientras que La Paz sostiene que el agua proviene de manantiales que nacen dentro de sus límites.Bolivia rompió las relaciones diplomáticas con Chile en 1978 en el marco de su histórica demanda por una salida al océano Pacífico, y actualmente ambos países solo mantienen relaciones a nivel consular, sin embajadas.

