El canciller de Venezuela, a Sputnik: "La OTAN no debería existir"

El canciller de Venezuela, a Sputnik: "La OTAN no debería existir"

Sputnik conversó con el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Placencia González, sobre las sanciones impuestas a Rusia por EEUU y la UE, la amistad entre... 14.03.2022

En exclusiva a Sputnik, González declara que su país "condena enérgicamente" las sanciones contra Rusia y hasta las califica de ilegales.González recuerda que Venezuela también sufrió sanciones unilaterales. El Gobierno ruso "nos ha estado apoyando durante el último año, y se lo agradecemos"."Y hoy en día, estamos aquí para levantar nuestra voz en contra de la imposición de las sanciones a los ciudadanos rusos y el Gobierno de Rusia", añade.Lavrov, el amigo de VenezuelaGonzález califica a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, de "un amigo querido" de su país. Durante su reciente reunión bilateral, los cancilleres de Venezuela y Rusia conversaron acerca de las relaciones bilaterales y la alianza estratégica de sus países."Juntos diseñamos un acuerdo que protege el mercado energético mundial, y para esto tenemos el OPEC+", señala el ministro, quien agrega que esta organización no solo protege los intereses de los productores del petróleo, sino que también los de los consumidores, pues tiene un "enfoque responsable" hacia los precios, el mercado y los acuerdos entre los productores —tanto miembros del OPEC como los fuera del organismo— y los consumidores.González califica la reunión con Lavrov de muy "completa y muy cordial" y afirma que ya invitó al canciller ruso a Venezuela."La OTAN no debe existir"El canciller también se pronunció acerca de la expansión de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Según Gonzalez, la Organización del Tratado del Atlántico Norte "no debería existir", pues ya se ha convertido en un "anacronismo".También tacha de "agresión" la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa.Sputnik también conversó con González sobre las sanciones impuestas a la cultura y el idioma ruso. "Esto es despreciable, despreciable. Es horrible. Va contra la humanidad y contra el ser humano. Los valores de la cultura de Rusia son parte de los valores del patrimonio mundial. Es despreciable, horrible, xenofóbico. Lo denunciamos muy fuertemente".La importancia de la unidadEl canciller declara que la solidaridad y la integración de los países de América Latina son fundamentales, pues es "un camino hacia adelante".Recuerda que al igual que Cuba y Nicaragua, Venezuela ha estado sufriendo sanciones por parte de Washington por muchos años. Al mismo tiempo, algunos países de América Latina se han unido y hasta "saludan las bases militares de EEUU en su territorio".Según González, la larga historia de los dos países debería haber sido la del "progreso de la unidad, de comprensión y de respeto de nuestros líderes que fundaron Estados libres en el pasado: George Washington en el norte y Simón Bolívar en el sur".El canciller se muestra convencido de que la libertad, la soberanía y el respeto deberían sustituir a las sanciones unilaterales, que "son inaceptables en la comunidad internacional" y van en contra de la Carta de las Naciones Unidas.

