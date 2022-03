https://mundo.sputniknews.com/20220314/eeuu-principal-responsable-del-conflicto-en-ucrania-la-vision-de-un-exjefe-militar-argentino-1123085202.html

EEUU, "principal responsable" del conflicto en Ucrania: la visión de un exjefe militar argentino

Para César Milani, exjefe del Estado Mayor del Ejército argentino, la OTAN y EEUU son "los principales responsables" del conflicto en Ucrania por insistir en... 14.03.2022, Sputnik Mundo

El general retirado argentino César Milani, jefe del Estado Mayor del Ejército argentino entre 2013 y 2015, advirtió que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) "es el principal responsable" por el conflicto en Ucrania, al no respetar los pedidos que Rusia hace desde hace años con respecto a su expansión hacia el este."La OTAN, Inglaterra y Estados Unidos asfixiaron y acorralaron a Putin y a Rusia, que por supuesto consideraba inviable tener a la OTAN en su frontera", dijo durante una entrevista con la emisora Radio Rebelde de Argentina.Milani apuntó que, de aceptar la expansión de la Alianza Atlántica en Ucrania, Rusia debería aceptar "tener a la OTAN en su frontera, con la posibilidad de instalar bases misilísticas de corto y mediano alcance, con la posibilidad de llegar en forma inmediata a Moscú".Para comprender la postura de Rusia, el exjefe del Estado Mayor pidió imaginarse si "EEUU hubiera aceptado que Rusia le instalara bases en su frontera".Según Milani, el conflicto en Ucrania podría haberse evitado si se hubieran escuchado los reclamos "legítimos" que Rusia ya había hecho desde hace años: que la OTAN no se expandiera hasta su frontera y que Ucrania respetara los acuerdos de Minsk, en que se acordó la autonomía de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk y reconocer la reincorporación de Crimea a Rusia surgida del referéndum de 2014. No solo el acuerdo no se cumplió sino que, más tarde, "no se atendieron los reclamos de Rusia", insistió el militar.Milani remarcó su rechazo a la guerra, la que calificó como "un hecho humanamente calamitoso", pero advirtió que la operación militar iniciada por Rusia el 24 de febrero debe ser considerada un episodio histórico de relevancia.El exjefe del Estado Mayor del Ejército apuntó que, al mismo tiempo, "nace una alianza, una sintonía fina, entre Rusia y China, que pasa a tallar en el mundo una gran masa geopolítica y estratégica en potencia".Consultado sobre el final del conflicto, Milani consideró que "no será un conflicto de seis meses de duración" y aventuró que "se va a terminar en pocas semanas más", con una victoria militar de Rusia. Según Milani, si el conflicto no acabó antes es porque Rusia está enfocada en "destruir los enclaves militares de Ucrania" y no en atacar a la población civil.El final del conflicto debería derivar, subrayó el exmilitar, en que Rusia presione para que se abra una mesa de negociación no solo con Ucrania sino con países europeos que sirvan de garantes como Francia o Alemania pero en la que "tiene que estar EEUU", dado que el país norteamericano "es el principal responsable" del conflicto y quien debe "garantizar que la OTAN no se va a extender a Ucrania".

