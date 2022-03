https://mundo.sputniknews.com/20220314/eeuu-comunica-a-sus-aliados-que-china-esta-dispuesta-a-brindar-ayuda-militar-a-rusia-1123088851.html

EEUU comunica a sus aliados que China está dispuesta a brindar ayuda militar a Rusia

EEUU comunica a sus aliados que China está dispuesta a brindar ayuda militar a Rusia

WASHIGTON (Sputnik) — EEUU comunicó a sus aliados que China indicó que está dispuesta a proporcionar ayuda militar a Rusia, informó el periódico 'Financial... 14.03.2022, Sputnik Mundo

Según el informe, que cita a funcionarios familiarizados con los cables diplomáticos de EEUU, las comunicaciones no mencionan si China ya comenzó a proporcionar asistencia o planea hacerlo en el futuro.Más temprano, el diario Financial Times comunicó, citando a funcionarios del Gobierno estadounidense, que Rusia había pedido a China equipamiento militar y otra asistencia para continuar con su operación en Ucrania.Posteriormente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Rusia no ha pedido ayuda a otros países para su operación en Ucrania.Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, negó estos informes y acusó a EEUU de difundir desinformación contra Pekín en lo relativo a la situación en Ucrania y destacó que su país se esfuerza por promover las negociaciones de paz.Mientras que el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo este lunes 14 que Washington observa muy de cerca en qué medida China proporciona cualquier tipo de apoyo, ya sea material, económico, o financiero a Rusia.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron amplias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.El Ministerio de Defensa ruso dijo que esta operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Por otra parte, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.

