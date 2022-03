https://mundo.sputniknews.com/20220314/de-que-hablo-amlo-en-su-reunion-con-el-secretario-de-seguridad-nacional-de-eeuu-1123092743.html

De qué habló AMLO en su reunión con el secretario de Seguridad Nacional de EEUU

En momentos en los que Estados Unidos y México inician una nueva fase diplomática denominada Entendimiento Bicentenario, el presidente López Obrador se reunió... 14.03.2022, Sputnik Mundo

Aunque no abundó en detalles, el mandatario mexicano informó que la junta que tuvo con uno de los hombres más cercanos a Joe Biden sirvió para platicar sobre los flujos migratorios entre México y Estados Unidos. También dijo que se habló sobre asuntos laborales y que toda la conversación estuvo encaminada a la cooperación para el desarrollo con justicia y el respeto a los derechos humanos.El encuentro sucedió en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, lugar donde despacha y reside el presidente López Obrador. De acuerdo con un comunicado girado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Mayorkas también se reunió con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para hablar sobre la importancia de concretar un enfoque regional en materia migratoria que también incluya a Centroamérica. "[Todo con el objetivo] de observar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en protección a los derechos humanos de las personas migrantes. Además, los secretarios Ebrard y Mayorkas concordaron en que es necesario construir acuerdos regionales hacia una migración ordenada, segura y regular", señaló la Cancillería. La reunión entre los Gobiernos de México y Estados Unidos sucede días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó en varias ocasiones que el país gobernado por Biden tiene ideas injerencistas y conservadoras, luego de que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, pidiera al Gobierno mexicano rendir cuentas por los periodistas asesinados durante el sexenio obradorista. "Yo creo que [Antony Blinken] está mal informado. De lo contrario, estaría actuando de mala fe, porque lo que él está afirmando no es cierto", dijo el mandatario mexicano el 22 de febrero. "Esto demuestra que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el Gobierno de Estados Unidos. Y ya que ahora está actuando y opinando el señor Blinken, que nos informen por qué financian a un grupo opositor a un Gobierno legal y legítimo [como el mío]. Que digan por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González y pedirle de favor que se informe y no actúe de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos", agregó López Obrador.El Gobierno de México ha dicho que tiene esperanzas en que el Congreso de Estados Unidos apruebe una nueva normativa para legalizar a millones de migrantes mexicanos que viven sin documentos en el país norteamericano.

