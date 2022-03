https://mundo.sputniknews.com/20220314/como-abordar-la-primera-relacion-sexual-de-nuestros-hijos-o-hijas-1123084757.html

¿Cómo abordar la primera relación sexual de nuestros hijos o hijas?

¿Cómo abordar la primera relación sexual de nuestros hijos o hijas?

Hablar, mediar, escuchar con respeto y acompañar sin juzgar son aspectos fundamentales para evitar situaciones de abuso o enfermedades de transmisión sexual, y saber cuándo estar alerta.

Hablar de sexo para muchas personas sigue siendo un tabú. Y más aún si un padre o una madre debe dialogar con sus niños, niñas o adolescentes. No abordar estos temas, propios de nuestra naturaleza e inevitables, pueden derivar en situaciones perjudiciales para la salud de los jóvenes, sea enfermedades, casos de abuso o embarazos no deseados.En Zona Violeta dialogamos con Adriana Silva Silva, subdirectora del campo de Psicología y Familias del Colegio Colombiano de Psicólogos, quien nos explicó los cuatro pilares importantes en la función de la familia, al momento de abordar este tema.Hoy vivimos en un mundo hiperconectado en el que recibimos información todo el tiempo. Y en esa marea de datos, los jóvenes observan en sus redes sociales publicaciones vinculadas a la sexualidad, que no siempre son reales.Ahí es donde los padres y madres deben ejercer su rol de mediadores, para aclararles dudas o explicarles porqué cierta información es falsa. Esta es la segunda función que, según la psicóloga colombiana, deben cumplir los adultos con sus niños y adolescentes.Escuchar a los hijos e hijas, y hacerlo con respeto, es otra función importante que los adultos deben cumplir a la hora de vincularse con ellos, cuando se abren a contar lo que están viviendo en torno a su primera relación sexual, según la psicóloga entrevistada.Al momento de la conversación, es muy importante ser cuidadoso con las palabras o expresiones que se emplean para no caer en prejuicios o preconceptos que repriman al joven a la hora de hablar.Esto muchas veces es difícil para algunos padres, simplemente por un tema generacional, por la crianza que traen y la dificultad de aggiornarse a los nuevos tiempos, por decirlo de alguna manera. La psicóloga colombiana marcó como cuarta función el factor de "acompañar sin juzgar".Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

