Colombianos y peruanos salen de fronteras con Ucrania en vuelos humanitarios de Ecuador

Colombianos y peruanos salen de fronteras con Ucrania en vuelos humanitarios de Ecuador

QUITO (Sputnik) — El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín informó que ciudadanos colombianos y peruanos llegaron a Ecuador en vuelos humanitarios que ha... 14.03.2022

Ecuador no tiene embajada en Polonia, por lo que recibió ayuda en ese país de las embajadas de Colombia y Perú para evacuar o asistir a los connacionales en la capital polaca.En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta y canciller de Colombia, Martha Lucía Ramírez, dijo que en los vuelos humanitarios de Ecuador llegaron a Quito 15 colombianos que salieron de Ucrania, los últimos nueve en el tercer vuelo que arribó el lunes a la capital ecuatoriana.Según datos oficiales, en los tres vuelos humanitarios regresaron casi 700 ecuatorianos; 67 retornaron por su cuenta en vuelos comerciales.Holguín dijo que hay 53 ecuatorianos que decidieron quedarse en Ucrania, y 31 que se registraron para retornar a Ecuador no se presentaron para el vuelo.Adicionalmente hay un caso considerado crítico de un estudiante ecuatoriano que está en una de las zonas más peligrosas por el conflicto bélico, en Shostka, y no ha podido ser evacuado pues han fracasado los intentos por establecer un corredor humanitario.Para evacuar de Ucrania a sus connacionales, Ecuador imprimió 213 pasaportes de emergencia.De los ecuatorianos que no retornaron a Ecuador, 106 están en Polonia, 30 en Hungría, 17 en Eslovaquia, 16 en Rusia, 14 en España, 13 en Rumania , 9 en Turquía, 5 en Alemania, 4 en Moldavia, 2 en Italia y otros en diversos países.Holguín dijo que 3 de cada 10 latinoamericanos en Ucrania eran ecuatorianos.Además, indicó que un 10% tenían pasaportes caducados o no los tenían con ellos pues por la operación militar de Rusia en Ucrania salieron de sus hogares sin ninguna pertenencia; decenas tenían tarjetas de residencia expiradas por lo que tuvieron que pagar multas al cruzar la frontera.Entre quienes llegaron el 14 de marzo a Ecuador había una bebé de un mes.Según datos oficiales, en los tres vuelos humanitarios que realizó Ecuador para repatriar a sus connacionales llegaron al país 32 ciudadanos ucranianos, muchos de ellos son casos de reunificación familiar.En total son 654 los ecuatorianos que retornaron a su país desde Ucrania y 57 extranjeros que llegaron a Ecuador.A raíz del conflicto, un ciudadano de Egipto, uno de Bielorrusia y dos de Ucrania solicitaron refugio en Ecuador.

