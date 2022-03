https://mundo.sputniknews.com/20220314/china-niega-que-rusia-le-haya-pedido-equipamiento-militar-para-su-operacion-en-ucrania-1123049661.html

China niega que Rusia le haya pedido equipamiento militar para su operación en Ucrania

China niega que Rusia le haya pedido equipamiento militar para su operación en Ucrania

PEKÍN (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de China negó que Moscú haya pedido a Pekín equipamiento militar en apoyo a su operación en Ucrania. 14.03.2022, Sputnik Mundo

"Se trata de desinformación", afirmó el portavoz de la Cancillería, Zhao Lijian.Zhao acusó a EEUU de difundir de forma malintencionada desinformación contra China en lo relativo al asunto de Ucrania y resaltó que su país se esfuerza por jugar un papel constructivo promoviendo las negociaciones de paz.El diario Financial Times publicó más temprano, citando a funcionarios del gobierno estadounidense, que Rusia había pedido a China equipamiento militar y otra asistencia para continuar con la operación en Ucrania.El portavoz de la embajada china en Washington, Liu Pengyu, dijo a este periódico no estar enterado de los planes de ayuda a Rusia al respecto. El diplomático señaló que China considera muy preocupante y lamentable la situación en Ucrania, y espera que se resuelva lo antes posible con el restablecimiento de la paz.El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una operación militar especial en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan sacar de servicio la infraestructura bélica.Tras el inicio de la operación militar, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en algunas ciudades, y decretó la movilización general.Numerosos países condenaron en términos enérgicos la intervención de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

