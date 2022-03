https://mundo.sputniknews.com/20220314/biden-afirma-que-precio-de-la-gasolina-en-eeuu-seguira-aumentando-por-los-embargos-a-rusia-1123089850.html

Biden afirma que precio de la gasolina en EEUU seguirá aumentando por los embargos a Rusia

WASHINGTON (Sputnik) — Los precios de la gasolina y del combustible para calefacción en Estados Unidos seguirán aumentando como resultado de los embargos al... 14.03.2022

Biden anunció la semana pasada la prohibición de las importaciones de petróleo, gas natural y carbón rusos.El Reino Unido hizo lo mismo al declarar el cese de las importaciones de petróleo y productos derivados del petróleo ruso a partir de principios de 2023.El mercado estadounidense de gasolina respondió a la decisión de Biden con un rápido incremento en los precios de los combustibles, que aumentan diariamente a pesar de la caída de los costos del petróleo.El precio promedio actual de la gasolina en Estados Unidos es de 4,325 dólares por galón, frente a los 3,48 de hace solo un mes.Rusia proporciona el 10% de las necesidades mundiales de petróleo crudo y el 40% de las necesidades de gas de Europa.Sin embargo, Estados Unidos compra una cantidad limitada de crudo y productos derivados del petróleo de Rusia en comparación con Europa.Washington y sus aliados han impuesto sanciones integrales contra Rusia en respuesta a su operación militar especial en Ucrania.Las sanciones han ralentizado, pero no eliminado por completo, la capacidad de los exportadores rusos de petróleo y gas para realizar transacciones que requieren redes financieras mundiales y especialmente dólares estadounidenses.El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial para desmilitarizar y desnazificar Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.El Ministerio de Defensa ruso dijo que esta operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.Por otra parte, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.

