https://mundo.sputniknews.com/20220313/defensa-rusa-combatientes-ucranianos-mantuvieron-como-rehenes-a-unos-300-civiles-y-monjes--1123027608.html

Defensa rusa: nacionalistas ucranianos mantuvieron como rehenes a unos 300 civiles y monjes

Defensa rusa: nacionalistas ucranianos mantuvieron como rehenes a unos 300 civiles y monjes

Los nacionalistas ucranianos del batallón Aydar mantuvieron como rehenes a unos 300 monjes y civiles en la localidad de Nikolskoye, en el territorio del... 13.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-13T07:10+0000

2022-03-13T07:10+0000

2022-03-13T08:04+0000

defensa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

conflicto en el este de ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

🛡️ fuerzas armadas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103680/11/1036801155_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_9d2162ffebb0145dd044d2df25dc33de.jpg

Los rehenes no resultaron heridos durante la liberación de Nikolskoye por parte de las tropas rusas, enfatizó Konashénkov. "Durante la liberación de esta localidad por las unidades rusas, algunos de los nacionalistas fueron derrotados, los demás fueron dispersados. Los rehenes no resultaron heridos, los edificios del monasterio no se vieron afectados", agregó.Un Su-24 y 2 drones derribadosLa aviación y la defensa aérea de las fuerzas aeroespaciales de Rusia derribaron un avión Su-24 de las Fuerzas Armadas de Ucrania y dos drones, reportó Konashénkov. Las Fuerzas Armadas de Rusia dejaron casi 3.700 infraestructuras militares ucranianas inutilizadas desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, agregó Konashénkov.El también mayor general especificó que fueron destruidos 99 aviones, 128 vehículos aéreos no tripulados, 1.194 tanques y otros vehículos blindados de combate, 121 lanzacohetes múltiples, 443 cañones de mortero y 991 vehículos militares especiales.El 10 de marzo, Kiev estimó los bienes materiales destruidos en Ucrania en unos 100.000 millones de dólares.El 24 de febrero, tras el reconociminto la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk, presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.A su vez, los países occidentales no tardaron en reaccionar a dicha decisión y amenazaron a Rusia con nuevas sanciones.La tercera ronda de negociaciones que se celebró entre los dos países el 7 de marzo en la Casa del Cazador (la región bielorrusa de Brest) concluyó sin acuerdo.

https://mundo.sputniknews.com/20220313/oiea-rusia-niega-planes-para-tomar-el-control-total-de-la-central-de-zaporiyia-1123025795.html

https://mundo.sputniknews.com/20220313/el-ejercito-de-ucrania-bombardea-un-hospital-con-pacientes--video-1123026511.html

https://mundo.sputniknews.com/20220312/moscu-denuncia-rechazo-de-kiev-a-autorizar-corredores-humanitarios-hacia-rusia-1123023525.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, conflicto en el este de ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 🛡️ fuerzas armadas