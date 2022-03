https://mundo.sputniknews.com/20220312/zelenski-dispuesto-a-negociar-con-rusia-1123020440.html

Zelenski, dispuesto a negociar con Rusia

Zelenski, dispuesto a negociar con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró en una rueda de prensa ante periodistas extranjeros que está dispuesto a negociar con Rusia. 12.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-12T14:07+0000

2022-03-12T14:07+0000

2022-03-12T14:46+0000

internacional

rusia

volodímir zelenski

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1121806174_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_fa02d57320bc5be5419ec6388b7b7910.jpg

Zelenski expresó su esperanza de que el proceso de paz comience en la práctica y no se quede solo en palabras.Subrayó que Kiev necesita garantías de seguridad no solo de Rusia, sino también de los líderes occidentales.El presidente ucraniano declaró que le había sugerido al primer ministro israelí, Naftali Bennett, mantener conversaciones con Rusia en Jerusalén. Ya se han celebrado en Bielorrusia tres rondas de conversaciones entre Rusia y Ucrania. El mandatario ucraniano cree que Bennett puede desempeñar un papel importante en un acuerdo en Ucrania y que Israel puede estar entre los países garantes de la seguridad. "Cuando hablamos de garantías de seguridad para Ucrania, ¿debería Israel estar entre los países? Definitivamente.... Tenemos una actitud positiva hacia la mediación de cualquiera, pero Bennett puede jugar un papel importante", remarcó.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, volodímir zelenski, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania