Una extranjera en Donetsk agradece a las fuerzas rusas por su ayuda a los civiles en Ucrania | Video

Una residente griega que reside en el pueblo de Sartana, en la República de Donetsk, ha desmentido los informes propagados por medios extranjeros sobre... 12.03.2022, Sputnik Mundo

En su testimonio relata que si bien recibieron ayuda de los militares rusos, les preocupa el destino de otros familiares y miembros de la comunidad griega que fueron a la ciudad de Mariúpol, donde se oyen explosiones, y no han vuelto a contactarse con ellos a pesar de los intentos."No sabemos nada en absoluto de lo que pasa allá. Tratamos de escribir a los que están aquí. Muchas gracias. Los queremos mucho y no se preocupen por nosotros", relató.La semana pasada, Ucrania y Rusia acordaron un alto el fuego para permitir la evacuación de civiles de varias ciudades como Járkov, Sumy, Mariúpol y la capital, Kiev. Sin embargo, desde entonces ambas partes se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las fuerzas ucranianas utilizan a los civiles como escudos humanos y carne de cañón, mientras que un residente de Mariúpol dijo que los militares ucranianos no permiten que los civiles abandonen la ciudad.Las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk anunciaron unilateralmente su independencia de Ucrania en 2014 y sufrieron ocho años de constantes ataques de Kiev que acabaron con la vida de cientos de civiles en esta región conocida como Donbás. Rusia reconoció oficialmente su independencia el 21 de febrero de 2022.El objetivo de la operación especial de Rusia, además de garantizar la seguridad de las nuevas Repúblicas, es la "desmilitarización y desnazificación" de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra la población civil y que buscan inutilizar la infraestructura bélica en el territorio ucraniano.El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, rechazó las declaraciones de Putin sobre la presencia de nazis en Ucrania y calificó la operación militar rusa de "invasión a gran escala". Los países occidentales se pusieron del lado de Kiev, condenando las acciones de Rusia e imponiendo una serie de sanciones duras contra Moscú. El Kremlin cuestiona a Occidente por haber ignorado los crímenes de guerra cometidos por Ucrania en las Repúblicas de Donetsk y Lugansk durante ocho años.

